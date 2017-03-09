Нужно ли декоммунизировать праздники в Украине? Мнение эксперта

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В 2017 году восьмое марта – официальный праздник и для большинства украинцев – выходной день. Однако все чаще в последнее время можно услышать споры насчет этого дня и других праздников с советскими корнями.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предлагается отменить статус "государственных" таким праздникам: восьмое марта, первое мая и девятое мая. Пока что парламент его не рассматривал.

Но вот как воспримет общество возможную отмену 8 Марта, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

Стоит ли отменять в Украине 8 Марта?

— Скажем так. Если речь идет о Международном женском дне солидарности женщин всего мира в том понимании, в котором когда-то в СССР трактовали, вспоминая Клару Цеткин и всех остальных, то, наверное, в этом контексте воспринимать этот праздник не стоит. Но если его воспринимать как праздник весны, женщин, матери, то, конечно же, можно отменить что угодно, но есть так называемые праздники по обычаю, и мы можем вспомнить решение государственных мужей почти тысячу лет назад, когда вводилось в Киеве христианство, скажем так, то идолов посбрасывали в Днепр, но некоторые праздники не смогли отменить, потому что они очень глубоко, через обычаи, были укоренены в народе. Поэтому их просто облекли в другие формы. Скажем, та же… Пасха, ею заменили другой языческий праздник. То же Ивана Купала потеряло некоторую языческую символику, но, тем не менее, остались прыжки через костер и так далее. Поэтому если откровенно какие-то праздники, которые праздновались в СССР, как-то День революции, или день рождения или смерти Ленина, Сталина и т.д., конечно же, нужно отменить, потому что это не есть тот праздник, который, во-первых, необходим, во-вторых, глубоко укоренен. Но если говорить о том, что мы, как мужчины, я конкретно, поздравлял свою маму на протяжении всей своей жизни, когда мог это осознать, с днем матери, с 8 Марта, то, конечно же, отменить эту символику тяжело. Вопрос выходного дня… это дополнительный штрих к тому, чтобы символично отметить этот день.

Не получится ли так, что пройдет год-два и среди украинских политиков это станет мейнстримом, и постепенно общество приучат к отмене 8 Марта? Или просто отменят, а там уже особо протестовать никто не будет, потому что к таким разговорам все привыкнут?

— Как раз это вопрос, насколько глубоко и сильно укоренен тот или иной праздник в общество и в общественную символику. Если это наносное, несерьезное…как празднование 1 Мая — День солидарности трудящихся, конечно, это прекрасно, во всем мире есть определенные знаки внимания к нему, но по большому счету у нас 1 Мая превратилось для кого-то в маевку на картошке, грубо говоря, для кого-то в маевку — выйти в парк или лес, отметить на шашлык. И символизма в этом нет. И понятно, скажем так, отмена этого праздника в полной мере не отобразит каким-то образом, даже вокруг этого не будет спекуляций политических, медийных и других. Но если говорить о 8-9 мая, о вопросе Великой Отечественной, либо же Вторая Мировая, как весь мир празднует, либо же как советская пропаганда начала спустя двадцать лет после конца Великой Отечественной праздновать этот праздник с помпой. Сейчас мы видим в России вокруг этого праздника вообще госидеология и водораздел идет между своими и чужими, между миром русским и каким-то другим. То тогда этот вопрос вызывает серьёзные дискуссии в обществе, нужно ли его поднимать, хватит ли обществу сил и мудрости в полной мере понять необходимость этой дискуссии и отмены чего-то, а второе дело, хватит ли государственным мужам мудрости понять, тот ли момент, чтобы отменять какой-то праздник, либо же оставлять.

Зачем вообще политики пытаются инициировать отмену 8 Марта? Это попытка отвлечь общество от экономической ситуации?

— Во-первых, празднование 8 Марта и дня солидарности женщин и эмансипированных женщин, гендерного равенства, как это сейчас модно говорить, и его понимание в Европе, это одно. А день возвышения женщины, матери и связанный с этим приход весны у нас в стране — это другое. Поэтому сравнивать тут не совсем подходит. А второе, у них по этому поводу нет выходного дня. Это как очередной какой-то день, к которому привязана определенная дата. И в данном случае, мне кажется, что политики еще в полной мере не дошли до того, чтобы вокруг 8 Марта происходили серьезные политические баталии, и, слава Богу, других проблем намного больше в стране, чем принимать решение – отмечать или не отмечать. Другое дело, что, наверное, у нас в стране больше выходных дней, чем в любой другой стране мира, при том, что работать нам в нашей экономической ситуации нужно, наверное, на порядок больше, чем другим странам мира. Поэтому дискуссии о необходимости наличия стольких выходных дней, это на самом деле, наверное, к месту. Тут уже решать экономистам, социологам, и это не предмет политических дискуссий, это, скорее, предмет экономической составляющей.

Слушатели Голоса Столицы в эфире ответили на вопрос: "Как вы относитесь к идее отменить выходной 8 Марта"?

Владимир, Киев: Пользуясь моментом, я хочу поздравить женщин Украины с праздником. Лично у меня вызывают аллергию действия Института национальной памяти, которым, видно, нечем больше заняться, они придумывают пакости, в данный момент в отношении женщин, своих матерей, жен, сестер и т.д. Выходной, безусловно, нужно оставлять. Надо по-прежнему любить и уважать женщин и не прикрываться весной или говорить глупости о декоммунизации, связанной с женщиной.

Ольга, Киев: Вы знаете, это омерзительно слушать эти вещи по поводу того, какой это плохой праздник, какой это коммунистический и какой-то такой-растакой. Дело в том, что люди будут это праздновать. 23 февраля праздновали и празднуют, 8 Марта праздновали и празднуют. Не надо омрачать светлые какие-то праздники и гадить на все наше прошлое.

Напомним, религиовед Людмила Филипович в эфире "ГС" заявила, что Украина перейдет на западноевропейскую традицию празднования Рождества, это только вопрос времени.