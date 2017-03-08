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    Клуб обозревателей

    Суворовским шагом от декоммунизации к деукраинизации

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (665)

    9420
    Декоммунизация уже обернулась потерей Донбасса и Крыма. Напомню, что их присутствие в составе независимой Украины - в чистом виде результат советского периода.
    Киевский военный лицй им. Ивана Богуна
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Василий Стоякин, обозреватель

    "Считаю, что правильно делают. Нужно было убрать памятник давно. Не может русский полководец стоять на территории военного училища нацистской армии. Это осквернение памяти Суворова"

    (из Facebook)

    О том, что в военном лицее им. Ивана Богуна намереваются демонтировать памятник А.В. Суворову, стало известно еще в феврале, когда группа выпускников училища направила министру обороны Полтораку письмо, с просьбой разъяснить на каких основаниях проходят работы. В письме было указано, что памятник был установлен 15 сентября 1974 года, а в 2006 была проведена реконструкция, в том числе и руками самих суворовцев. Памятник имеет особое значение для всех выпускников лицея, он относится к памяткам истории местного значения и охраняется государством.

    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Декоммунизация, тарифы и проблема языка как провокаторы сепаратизма

    В марте, однако, памятник закрыли баннером с изображением Ивана Богуна. А администрация лицея подтвердила, что намеревается "перенести памятник на задний двор". Правда, кому принадлежит инициатива, они не сказали, что, в общем-то, правильно — ведь возникает вопрос, на каком основании это делается и за какие, простите, шиши? Бюджетное ведь учреждение. По карману ли минобороны, которое героически противостоит путинской агрессии, но не может освободить собственную гостиницу в переулке Шевченко, памятники демонтировать?

    Так кто же был инициатором? За ответом далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть заявления Владимира Вятровича относящиеся к ноябрю прошлого года.

    "Мы прекрасно понимаем, что декоммунизация — это только первый шаг "гуманитарного" освобождения Украины. Сейчас мы снимаем коммунистические наслоения, а за ними часто идут имперские. И с ними тоже надо бороться». Он, также, допустил принятие закона о деимпериализации или деколонизации, однако он убежден, что избавление от российских топонимов будет происходить, даже если инициатива не будет разработана. "Очевидно, еще нужны дискуссии на общественном уровне. И во многих населенных пунктах они уже идут. Даже здесь, в Киеве, мы являемся свидетелями того, когда переименовываются не только названия, которые должны быть изменены в связи с законом о декоммунизации, но и связанные с российской историей, русским имперским прошлым. Улица Кутузова теперь улица генерала УНР Алмазова, проспект Московский — Степана Бандеры. Эти названия не имеют ничего общего с коммунизмом и, соответственно, их переименование происходит не на выполнение закона по декоммунизации». «Очевидно, что декоммунизация — это только первый этап. Дальше мы должны говорить о какой-то деколонизации. Я думаю, что такой город как Кировоград, может получить какое-то красивое украинское название. Не обязательно для этого возвращаться к имперским названиям".

    Вести
    Баннер с изображением Ивана Богуна перед памятником Александру Суворову

    А причем тут генералиссимус Александр Васильевич Суворов, светлейший князь Италийский, граф Рымникский?

    Николай Мельник
    Скриншот с видео
    Мельник: декоммунизация – отвлекающий фактор власти

    Конечно, к Украине он не имеет отношения! Родился он неизвестно где (предполагают — что в Москве) и неизвестно когда (1727-1730 году), ибо отец его, генерал-аншеф Василий Иванович Суворов, был одним из руководителей российской политической полиции (кто там «шутил», что Суворов еще тогда бандеровцев пытал?) и все держал в секрете. Служил, понятно, Российской Империи, ибо служить украинскому государству не мог при всем желании за неимением такового. Воевал против разного рода евроинтеграторов. Например — польских конфедератов (кстати, конфедерация называлась Барской в честь города Бар в нынешней Винницкой области). Умер в Петербурге.

    Только вот в Украине установлено, помимо киевского, есть еще пять памятников Суворову (в Измаиле, Очакове, Тульчине, Одессе и Херсоне), а также два памятника в Крыму. Так почему такое внимание к Суворову именно на наших землях?

    Да потому, что Суворов (к слову — гениальный полководец, не проигравший ни одного сражения) участвовал в русско-турецких войнах 1768-74 и 1787-91 годов. Именно в ходе этих войн земли Южной Украины и Крыма были освобождены от турецкого владычества и, кстати, окончательно была ликвидирована угроза набегов со стороны Крымского ханства. Собственно, регулярная российская военная машина Российской Империи, во главе с великолепными полководцами — Румянцевым, Потемкиным, Суворовым и другими, решили ту задачу, которую, в фантазиях украинских патриотических "историков", должны были решить (но даже не ставили) запорожские казаки.

    Итак, отказываемся от имперской и коммунистической истории? История имеет обыкновение мстить…

    Декоммунизация уже обернулась потерей Донбасса и Крыма. Напомню, что их присутствие в составе независимой Украины — в чистом виде результат советского периода. Территории Донецко-Криворожской республики, на которые не распространялся суверенитет УНР, были введены в состав советской Украины по настоянию Ленина и Сталина, для разбавления сельской массы промышленным пролетариатом. Крым же был передан в состав УССР Хрущевым в 1954 году.

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    К чему приведет деколонизация я, даже не берусь себе представить.

    Впрочем, транснациональные агрохолдинги уже закончили подготовку Украины к превращению в "аграрную сверхдержаву", с 10-тимиллионным населением. И это правильно — ведь в доимперские времена ни промышленности, ни населения, исчисляемого десятками миллионов человек (в XVII веке — 5-6 миллионов), в Украине не водилось.

    P.S.: Проводя далее линию на деколонизацию, целесообразно Киевскому военному лицею дать имя Яремы Вишневецкого. Он ведь боролся за евроинтеграцию Украины, когда это еще не стало мейнстримом. А вот Богун — один из лидеров тогдашних "ватников", восставших против светлого европейского будущего. Более того — он один из соратников Богдана Хмельницкого, который вверг Украину в ужасы российской оккупации и геноцида.

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