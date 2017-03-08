Суворовским шагом от декоммунизации к деукраинизации

Василий Стоякин, обозреватель

"Считаю, что правильно делают. Нужно было убрать памятник давно. Не может русский полководец стоять на территории военного училища нацистской армии. Это осквернение памяти Суворова"

(из Facebook)

О том, что в военном лицее им. Ивана Богуна намереваются демонтировать памятник А.В. Суворову, стало известно еще в феврале, когда группа выпускников училища направила министру обороны Полтораку письмо, с просьбой разъяснить на каких основаниях проходят работы. В письме было указано, что памятник был установлен 15 сентября 1974 года, а в 2006 была проведена реконструкция, в том числе и руками самих суворовцев. Памятник имеет особое значение для всех выпускников лицея, он относится к памяткам истории местного значения и охраняется государством.

В марте, однако, памятник закрыли баннером с изображением Ивана Богуна. А администрация лицея подтвердила, что намеревается "перенести памятник на задний двор". Правда, кому принадлежит инициатива, они не сказали, что, в общем-то, правильно — ведь возникает вопрос, на каком основании это делается и за какие, простите, шиши? Бюджетное ведь учреждение. По карману ли минобороны, которое героически противостоит путинской агрессии, но не может освободить собственную гостиницу в переулке Шевченко, памятники демонтировать?

Так кто же был инициатором? За ответом далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть заявления Владимира Вятровича относящиеся к ноябрю прошлого года.

"Мы прекрасно понимаем, что декоммунизация — это только первый шаг "гуманитарного" освобождения Украины. Сейчас мы снимаем коммунистические наслоения, а за ними часто идут имперские. И с ними тоже надо бороться». Он, также, допустил принятие закона о деимпериализации или деколонизации, однако он убежден, что избавление от российских топонимов будет происходить, даже если инициатива не будет разработана. "Очевидно, еще нужны дискуссии на общественном уровне. И во многих населенных пунктах они уже идут. Даже здесь, в Киеве, мы являемся свидетелями того, когда переименовываются не только названия, которые должны быть изменены в связи с законом о декоммунизации, но и связанные с российской историей, русским имперским прошлым. Улица Кутузова теперь улица генерала УНР Алмазова, проспект Московский — Степана Бандеры. Эти названия не имеют ничего общего с коммунизмом и, соответственно, их переименование происходит не на выполнение закона по декоммунизации». «Очевидно, что декоммунизация — это только первый этап. Дальше мы должны говорить о какой-то деколонизации. Я думаю, что такой город как Кировоград, может получить какое-то красивое украинское название. Не обязательно для этого возвращаться к имперским названиям".

Вести Баннер с изображением Ивана Богуна перед памятником Александру Суворову

А причем тут генералиссимус Александр Васильевич Суворов, светлейший князь Италийский, граф Рымникский?

Конечно, к Украине он не имеет отношения! Родился он неизвестно где (предполагают — что в Москве) и неизвестно когда (1727-1730 году), ибо отец его, генерал-аншеф Василий Иванович Суворов, был одним из руководителей российской политической полиции (кто там «шутил», что Суворов еще тогда бандеровцев пытал?) и все держал в секрете. Служил, понятно, Российской Империи, ибо служить украинскому государству не мог при всем желании за неимением такового. Воевал против разного рода евроинтеграторов. Например — польских конфедератов (кстати, конфедерация называлась Барской в честь города Бар в нынешней Винницкой области). Умер в Петербурге.

Только вот в Украине установлено, помимо киевского, есть еще пять памятников Суворову (в Измаиле, Очакове, Тульчине, Одессе и Херсоне), а также два памятника в Крыму. Так почему такое внимание к Суворову именно на наших землях?

Да потому, что Суворов (к слову — гениальный полководец, не проигравший ни одного сражения) участвовал в русско-турецких войнах 1768-74 и 1787-91 годов. Именно в ходе этих войн земли Южной Украины и Крыма были освобождены от турецкого владычества и, кстати, окончательно была ликвидирована угроза набегов со стороны Крымского ханства. Собственно, регулярная российская военная машина Российской Империи, во главе с великолепными полководцами — Румянцевым, Потемкиным, Суворовым и другими, решили ту задачу, которую, в фантазиях украинских патриотических "историков", должны были решить (но даже не ставили) запорожские казаки.

Итак, отказываемся от имперской и коммунистической истории? История имеет обыкновение мстить…

Декоммунизация уже обернулась потерей Донбасса и Крыма. Напомню, что их присутствие в составе независимой Украины — в чистом виде результат советского периода. Территории Донецко-Криворожской республики, на которые не распространялся суверенитет УНР, были введены в состав советской Украины по настоянию Ленина и Сталина, для разбавления сельской массы промышленным пролетариатом. Крым же был передан в состав УССР Хрущевым в 1954 году.

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К чему приведет деколонизация я, даже не берусь себе представить.

Впрочем, транснациональные агрохолдинги уже закончили подготовку Украины к превращению в "аграрную сверхдержаву", с 10-тимиллионным населением. И это правильно — ведь в доимперские времена ни промышленности, ни населения, исчисляемого десятками миллионов человек (в XVII веке — 5-6 миллионов), в Украине не водилось.

P.S.: Проводя далее линию на деколонизацию, целесообразно Киевскому военному лицею дать имя Яремы Вишневецкого. Он ведь боролся за евроинтеграцию Украины, когда это еще не стало мейнстримом. А вот Богун — один из лидеров тогдашних "ватников", восставших против светлого европейского будущего. Более того — он один из соратников Богдана Хмельницкого, который вверг Украину в ужасы российской оккупации и геноцида.