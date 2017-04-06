В Днепре решили декоммунизировать женскую грудь

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Днепре под декоммунизацию попали два барельефа женщин с прелестями, которые полвека назад установили на центральном мосту.

"Сейчас мост ремонтируют, а советскую символику решили снять. В частности, один барельеф символизирует Октябрьскую революцию, а на другом имеется надпись "Вся власть – советам". Главными персонажами являются женщины с прелестями. После демонтажа их отправят на хранение, а потом в музей тоталитаризма, который должны открыть в следующем году", — сообщает ТСН.

Ранее сообщалось, что в Одессе коммунальные службы пытались демонтировать мемориальную доску большевистскому командиру, участнику Гражданской войны Григорию Котовскому, но не смогли.

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В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.