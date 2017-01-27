Институт нацпамяти предлагает декоммунизировать 9 Мая и 8 Марта

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Украинский институт национальной памяти разработал проект закона "О государственных праздниках в Украине", который предусматривает пересмотр ряда праздников, которые считаются государственными, сообщил директор организации Владимир Вятрович.

"В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос. Главной задачей в этом направлении будет, действительно, упорядочение этих праздников, потому что у нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения. Я думаю, что в этом году депутаты поддержат нашу инициативу и примут этот закон", — цитирует Вятровича "Апостроф".

Читайте также: Закон о языке. Европа — Украине: оставьте людей в покое

Как отметил Вятрович, в Украине не стоит говорить о государственном празднике 1 мая.

"Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства – День независимости, День Конституции… а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого", — резюмировал Вятрович.

Ранее Вятрович сообщил, что в столице нужно изменить названия украинских улиц с российской топонимикой.

Читайте также: Дед Мороз и Снегурочка – в очереди на декоммунизацию. Реакция в соцсетях

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий и прочих объектов. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.