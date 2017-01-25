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    Комиссия Киевсовета переименовала Национальный музей русского искусства

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    (обновлено: )16703
    По словам экс-депутата Киевсовета, члены комиссии по вопросам культуры приняли решение переименовать Национальный музей русского искусства в Национальный музей "Киевская галерея".
    Киевский национальный музей русского искусства
    Киевский национальный музей русского искусства/Facebook

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Комиссия Киевсовета по вопросам культуры приняла решение переименовать Национальный музей русского искусства в Национальный музей "Киевская галерея". Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщила экс-депутат Киевсовета Елена Терещенко-Ескина.

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    "Комиссия решила переименовать музей на "Национальный музей "Киевская Галерея", вернув музею название, предоставленное советской властью после его конфискации", — написала она.

    По словам экс-депутата, члены комиссии отклонили предложение внести в новое название музея фамилию Терещенко. Предложение основывалось на том, что данный музей создан на базе национализированных частных собраний, большую часть которых составила коллекция семьи Терещенко.

    "Что касается мировой практики присвоения имен основателей музеев / владельцев коллекций — члены комиссии В. Муха, Б. Бенюк и Л. Березницкая считают это неуместным, проголосовав за проект решения без упоминания в названии имени Терещенко в лучших традициях потомков коммунистов", — написала  экс-депутат.

    Напомним, ранее Киевский национальный музей русского искусства выступил против предложения горсовета убрать из названия словосочетание "русского искусства".

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