Киевсовет рассматривает возможность переименования еще 12 улиц

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Киевском городском совете на рассмотрении постоянных комиссий находится проект решения о переименовании 12 улиц, двух бульваров – Дружбы Народов в бульвар Николая Михновского в Печерском районе и Михаила Кольцова — в бульвар Николая Руденко в Святошинском районе, а также проспекта Героев Сталинграда в проспект Владимира Ивасюка в Оболонском районе, сообщает пресс-служба КГГА.

Ранее Киевсовет принял решение о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры, а также о смене названия бульвара Ивана Лепсе на бульвар Вацлава Гавела.

Во вторник соответствующий проект решения "О переименовании проспекта, бульваров, улиц, переулков, уточнении названий и возвращении исторического названия в городе Киеве" был согласован, в частности, на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

Согласно документу, предусматривается переименование следующих улиц и переулков: ул. Гайдара — в ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н); ул. Генерала Наумова — в ул. Людмилы Фои (Святошинский р-н); ул. Маршала Тимошенко — в ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н); ул. Московская — в ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н); ул. Новороссийская — в ул. Опрышковскую (Днепровский р-н); ул. Александра Горовица — в ул. Василия Барки (Соломенский р-н); ул. Петровского —в ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н); ул. Пугачева —в ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н); ул.Семашко — в ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н); ул. Тропинина — в ул. Якубенковскую (Шевченковский р-н); пер. Делегатский — в пер. Федоровский (Шевченковский р-н); пер. Михаила Реута — в пер. Памвы Беринды (Печерский р-н).

Также пер. Ладо Кецховели в Подольском районе предлагается вернуть историческое название — пер. Воздвиженский, отмечает УНИАН. Проектом, кроме того, уточняются названия двух улиц и переулка: ул. Алма-Атинская — ул. Алматинская (Днепровский р-н); ул. Кустанайская — вул. Костанайская (Голосеевский р-н); пер. Кустанайский — пер. Костанайский (Голосеевский р-н).

Соответствующие переименования еще должен утвердить Киевсовет на пленарном заседании.

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Напомним, в рамках закона о декоммунизации в Украине переименовали более 50 тыс улиц в уходящем году.