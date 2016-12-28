Дед Мороз и Снегурочка – в очереди на декоммунизацию. Реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина RIA News К. Кокошкин | Перейти в фотобанк По-западному: в Киеве заменили Деда Мороза на Санта-Клауса

Беспощадная декоммунизация по-украински добралась таки до Деда Мороза и Снегурочки. Этим вопросом украинский сегмент соцсетей раззадорил советник Петра Порошенко, известный политтехнолог и бывший пиарщик Юлии Тимошенко – Олег Медведев, решивший выяснить: насколько политкорректны сейчас в Украине Дед Мороз и Снегурочка.

"Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Есть ли этому артефакту место в украинском праздничном дискурсе?", – написал Медведев в Facebook.

К обсуждению этого насущного нынче вопроса подключилось немало украинцев. Нашлось немало противников и примерно столько же приверженцев идеи. Некоторые в соцсетях забрались намного дальше обсуждаемой темы и предложили декоммунизировать даже прославленный новогодний салат "Оливье" "как элемент совкового сознания навязанной советской пропагандой празднования Нового года".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook