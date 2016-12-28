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Дед Мороз и Снегурочка – в очереди на декоммунизацию. Реакция в соцсетях

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Год 2016, уходи! Итоги (68)

(обновлено: )28203
На носу – Новый год и приятные хлопоты. Многие украинцы уже пригласили для детишек долгожданных Деда Мороза и Снегурочку, но некоторые задумались: а не стоит ли декоммунизировать и этих персонажей советского прошлого? Что пишут об этом в соцсетях?
Дед Мороз
RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Санта Клаус
RIA News К. Кокошкин | Перейти в фотобанк
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Беспощадная декоммунизация по-украински добралась таки до Деда Мороза и Снегурочки. Этим вопросом украинский сегмент соцсетей раззадорил советник Петра Порошенко, известный политтехнолог и бывший пиарщик Юлии Тимошенко – Олег Медведев, решивший выяснить: насколько политкорректны сейчас в Украине Дед Мороз и Снегурочка.

"Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Есть ли этому артефакту место в украинском праздничном дискурсе?", – написал Медведев в Facebook.

К обсуждению этого насущного нынче вопроса подключилось немало украинцев. Нашлось немало противников и примерно столько же приверженцев идеи. Некоторые в соцсетях забрались намного дальше обсуждаемой темы и предложили декоммунизировать даже прославленный новогодний салат "Оливье" "как элемент совкового сознания навязанной советской пропагандой празднования Нового года".

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook

 

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
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