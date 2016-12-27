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Более 50 тыс улиц переименовали в 2016 г в рамках декоммунизации

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Пресс-служба Украинского института национальной памяти сообщила, что все переименования в рамках декоммунизации происходили после общественного обсуждения на местах.
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УНН

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Более 50 тысяч улиц в Украине переименовали в 2016 году в рамках закона о декоммунизации, сообщила во вторник пресс-служба Украинского института национальной памяти.

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"Люди выбрали новые названия для 51,4 тысячи улиц и 987 городов и сел, демонтировано 1,3 тысячи памятников Ленину",- говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что все переименования происходили после общественного обсуждения на местах.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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