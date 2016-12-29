Киев
RSS

Киевлянам предложили переименовать станцию метро "Петровка"

(обновлено: )4812
В пресс-службе столичного метрополитена напомнили, что изменение названий станций для подземки - не новинка. За более, чем полвека работы были переименованы 13 станций.
Станция киевского метрополитена Петровка
Сайт Киевского метрополитена

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Киевском городском совете появилась инициатива по переименованию станции метро "Петровка" в "Почайну", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Польский флаг
East News Adam Wysocki
Польша тоже стала на путь декоммунизации - Исаев

"Для метрополитена изменение названий — не новинка. За 56 лет работы уже переименованы 13 станций, причем одна дважды (Площадь Калинина — площадь Октябрьской революции — Майдан Незалежности)", — говорится в сообщении.

Отметим, станция метро "Петровка" находится рядом с проспектом Бандеры, который ранее назывался Московским.

Напомним, в рамках закона о декоммунизации в Украине переименовали более 50 тыс улиц в уходящем году.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Вадим Карасев. Архивное фото
Год 2016, прощай! Итоги
Донбасс: блокада и пиар
Освобождение Сирии
Крушение Ту-154. Расследование