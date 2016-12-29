Киевлянам предложили переименовать станцию метро "Петровка"

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Киевском городском совете появилась инициатива по переименованию станции метро "Петровка" в "Почайну", сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Для метрополитена изменение названий — не новинка. За 56 лет работы уже переименованы 13 станций, причем одна дважды (Площадь Калинина — площадь Октябрьской революции — Майдан Незалежности)", — говорится в сообщении.

Отметим, станция метро "Петровка" находится рядом с проспектом Бандеры, который ранее назывался Московским.

Напомним, в рамках закона о декоммунизации в Украине переименовали более 50 тыс улиц в уходящем году.