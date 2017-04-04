От аванса до зарплаты. Список отказов от товаров и услуг из-за экономии

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Экономят на всём

Из-за резкого роста тарифов и цен украинцы вынуждены экономить буквально на всем. Тем временем, лечение, туризм и развлечения становятся для большинства непозволительной роскошью.

Как отмечают социологи, украинцы вынуждены тотальным образом перекраивать свои семейные бюджеты.

Председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева отмечает, что 82,5% опрошенных украинцев признаются, что экономили на протяжении последних полгода. Людям недостаточно тех средств, которые они имеют, поэтому они вынуждены кардинальным образом пересматривать свои бюджеты.

Экономят украинцы, как правило, на продуктах питания, на покупке одежды. Также стараются меньше тратить денег на организацию досуга и отдыха.

"Гораздо меньше стали покупать бытовую технику, наблюдается экономия даже на образовании, своем и детей. Из-за того, что на порядок повысились тарифы на коммунальные услуги, люди стараются меньше расходовать воду и электроэнергию. Много тех, кто экономит на транспорте — те, у кого есть авто пользуются им гораздо реже. Также экономят на лечении и мобильной связи. Весь этот спектр говорит о том, что люди в Украине экономят практически на всех основных статьях расходов", — говорит социолог.

От чего отказываются

По данным исследования в рамках проекта USAID "(Бес)платная медицина", каждый второй украинец отказывается от лечения из-за нехватки денег. Согласно исследованию, 43% украинцев одалживают деньги или продают ценные вещи, дачи или машины – все, что у них есть, чтобы купить лекарства.

"Многие лекарства в Украине продаются с наценкой до 300% в сравнении с соседними странами, — заявила "Стране" исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина, которая была инициатором исследования. — Например, "Норваск" (от заболеваний сердечно-сосудистой системы) в Украине стоит в 25 раз дороже, чем в Литве. Один и тот же производитель, один и тот же бренд".

Половина украинцев, столкнувшись с болезнью, вообще отказывается лечиться или же откладывает это на потом. Другая половина предпочитает визитам к врачу советы друзей и методы из интернета. Основной аргумент – потому что врачам за прием нужно платить, а рекомендации интернета – бесплатные.

Директор по стратегическому развитию компании Nielsen (Украина и Беларусь), занимающейся изучением потребителей, Виталий Брык рассказал UBR.ua, что среди продуктов украинцы стали реже покупать пиво, соки, чай, кофе, а среди непродуктовых товаров — подгузники, средства для стирки, личной гигиены, зубную пасту и мыло.

Также украинцы всё чаще отказываются от новой одежды.

В среднем, украинцы ходят в супермаркеты раз в два дня, на рынки — 1-2 раза в неделю.

По информации компании Nielsen, по данным за 4 квартал 2016 года, больше людей в Украине утверждают, что у них не остается свободных средств после покупки самого необходимого (33% по сравнению с 30% в ІІІ квартале 2016 года). Тех, кто заявляет, что тратит оставшиеся средства, стало меньше по всем статьям расходов.

После покупки самого необходимого, оставшиеся деньги украинцы тратят на новую одежду (27%), отпуск (19%), развлечения вне дома (18%), сбережения (18%), выплату долгов (18%), ремонт в доме (14%), покупку новых гаджетов (8%), пенсионные сбережения (3%), покупку акций (1%). В то же время, по данным исследования, у трети украинцев (33%) нет свободных средств.

Больше всего украинцев (36%) беспокоят тарифы на коммунальные услуги. На втором месте — война (33%), цены на продукты питания (23%) и экономика (22%). Проблема здоровья занимает лишь пятое место в рейтинге.