"Оппоблок" требует уволить Вятровича за "декоммунизацию" 9 Мая и 8 Марта

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" требует от Службы безопасности проверить деятельность Украинского института национальной памяти, а его директора отправить в отставку после предложений отменить празднование на государственном уровне 8 Марта, 1 и 9 Мая.

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович ранее сообщил, что власти могут отменить празднование 8 Марта, 1 и 9 Мая на государственном уровне в рамках закона о декоммунизации, что повлечет отмену для украинцев выходных в эти дни. По его словам, такие инициативы содержатся в разработанном проекте закона о государственных праздниках.

"Последняя инициатива власти — отменить празднование 1 и 9 Мая, 8 Марта – как и другие заявления и действия направлены не на сохранение, а на стирание исторической памяти наших граждан. Мы требуем от СБУ провести проверку деятельности УИНП, ведущей к расколу страны и угрожающей ее национальной безопасности", — говорится в заявлении партии, обнародованному в пятницу.

В "Оппозиционном блоке" считают, что предложение отменить празднование победы в борьбе с фашизмом – "это дискредитация лучших страниц истории Украины". "Руководство УИНП превратило свое учреждение в институт национального "беспамятства". Они доходят до абсурда, пытаясь вычеркнуть из истории украинского народа целые страницы, связанные с народными победами, социальными и общественными достижениями. Они ставят под сомнение уважение к правам женщин. Они пытаются запретить украинским трудящимся их социальный праздник", — заявили в партии.

Ранее Вятрович заявил, что в столице нужно изменить названия украинских улиц с российской топонимикой.

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В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий и прочих объектов. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.