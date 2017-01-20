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    Минэкологии предложило "декоммунизировать" заповедники

    (обновлено: )8804
    Сообщается, что Министерство экологии предложило областным государственным администрациям переименовать названия территорий и объектов природно-заповедного фонда.
    Министерство экологии и природных ресурсов Украины
    sumypost.com

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Министерство экологии и природных ресурсов Украины предложило переименовать заповедники в рамках проведения декоммунизации, сообщает пресс-служба ведомства.

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    Отечественный атлас природно-заповедного фонда содержит более 6,5 тысячи территорий и объектов.

    "Минприроды обратилось к областным государственным администрациям с просьбой организовать соответствующую работу по внедрению процесса переименования территорий и объектов природно-заповедного фонда… названия которых содержат символику коммунистического тоталитарного режима", — сообщила пресс-служба.

    В ведомстве сообщили, что предложенные областными администрациями варианты новых названий своим указом должен утвердить президент страны.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий и прочих объектов. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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