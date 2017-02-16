Около 1 тыс населенных пунктов переименовали в рамках декоммунизации

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Около тысячи населенных пунктов были переименовано в Украине в рамках декоммунизации, следует из отчета Украинского института национальной памяти по реализации государственной политики в сфере возобновления и сохранения национальной памяти за 2016 год.

Как сообщил директор института Владимир Вятрович, всего было переименовано 987 населенных пунктов, из них 32 города, 58 поселков городского типа и 877 сел. Также переименовано 25 районов. Кроме того, в честь участников АТО в Донбассе было переименовано семь населенных пунктов.

"Семь населенных пунктов переименованно в честь героев АТО", — говорится в отчете.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.