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    Около 1 тыс населенных пунктов переименовали в рамках декоммунизации

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (650)

    (обновлено: )10
    В институте Нацпамяти сообщили, что в рамках закона "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", семь населенных пунктов переименованно в честь героев АТО.
    Митинг за и против переименования Кировограда
    УНИАН

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Около тысячи населенных пунктов были переименовано в Украине в рамках декоммунизации, следует из отчета Украинского института национальной памяти по реализации государственной политики в сфере возобновления и сохранения национальной памяти за 2016 год.

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    Дед Мороз и Снегурочка – в очереди на декоммунизацию. Реакция в соцсетях

    Как сообщил директор института Владимир Вятрович, всего было переименовано 987 населенных пунктов, из них 32 города, 58 поселков городского типа и 877 сел. Также переименовано 25 районов. Кроме того, в честь участников АТО в Донбассе было переименовано семь населенных пунктов.

    "Семь населенных пунктов переименованно в честь героев АТО", — говорится в отчете.

    В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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