Декоммунизация, тарифы и проблема языка как провокаторы сепаратизма

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Поданный в парламент законопроект "О государственном языке" всколыхнул волну возмущения не только на Юго-Востоке и в центре Украины, но и в самой западной области страны – в Закарпатье. Бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк на своей странице в Facebook спрогнозировал, что Закарпатская область отделится от Украины и построит на границе стену в случае, если Верховная Рада примет закон об исключительности украинского языка.

"Это (принятие законопроекта – ред.) путь к конфронтации и противостоянию. Если Киев будет и дальше продвигать такие законы, то нам не останется ничего, кроме как в стиле Трампа строить стены крымские, донбасские, черновицкие, одесские, львовские и отгородиться от ненавистной киевской власти", – написал Ратушняк.

Также с критикой законопроекта выступили лидеры нацменьшинств Закарпатья: народный депутат Виктор Балога, депутат Закарпатского областного совета от фракции "КМКС" Партии венгров Украины Миклош Товт и зампредседателя Всемирного Совета подкарпатских русинов Михаил Тяско.

"Поддержат ли нас Венгрия, Польша, Румыния, чьи этнические группы проживают на территории Украины, если венгры, поляки, румыны у нас будут ущемлены в использовании родного языка? Над этим парламентарии не задумываются", – отмечает Миклош Товт.

Новый языковой закон может еще больше расколоть Украину, уверен лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. В частности, он считает, что закон в случае принятия сделает невозможным возвращение неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

Русский – "язык национального меньшинства"

Впрочем, оказывается, русский язык уже именуется языком нацменьшинств в школах. Об этом на своей странице в Facebook написал житель Запорожья Евгений Шепель.

"Доченька сегодня принесла табель. Я обрадовался оценкам, но дело не в этом. Меня приятно удивило название предметов", – написал мужчина.

Вместо "русского языка" в табеле – "язык национального меньшинства", вместо русской литературы – "литература национального меньшинства".

Позднее жители региона сообщили, что подобное нововведение действует не только в Запорожье.

Напомним, законопроект "О государственном языке" внесли в Верховную Раду 21 января. В тексте говорится, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме этого, только украинский должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, быть языком СМИ и книгопечатания.

За использование русского и языков нацменьшинств предусматриваются штрафы.

Тарифы и декоммунизация REUTERS Valentyn Ogirenko Закон о языке. Европа - Украине: оставьте людей в покое

Но не только языковые вопросы вызывают недовольство в регионах и у их руководителей. Так, мэр Чернигова Владислав Атрошенко пригрозил, что призовёт украинцев не платить за тарифы. Во время выступления он был очень красноречив. Обращаясь к руководителям облэнерго, теплосетей он едва не кричал: "Вы подурели? С ума посходили? При Сталине бы вас расстреляли!".

Харьковский мэр Геннадий Кернес не дал назвать проспект в городе в честь бойца АТО.

Переименовать проспект Героев Сталинграда в проспект погибшего в Донбассе выпускника Харьковского университета Мирослава Мыслы Кернесу предложили авторы одной из петиций. Но городской голова отказал: по его словам, название проспекта Героев Сталинграда не подпадает под действие закона о декоммунизации, поэтому переименования не будет.

Как сообщил Кернес, к символике коммунистического тоталитарного режима "не отнесены названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины".

"Бездействующая полиция" и мусорный коллапс

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов возмущен работой полицейских города. У себя в Facebook он написал, что из городского бюджета правоохранителям не выделят больше ни копейки, пока не они не найдут тех, кто напал на (депутата горсовета) Артема Хмельникова".

Градоначальник отметил, что это уже четвертое за год нападение на депутата, а "безнаказанность преступников – есть прямой результат бездеятельности городской полиции в отношении территориальной громады”.

"Давайте вспомним цепь событий. РИА Новости Украина Рост тарифов по всем фронтам: что подорожает с 1 февраля

Нападение в исполкоме на моего зама Олександр Санжара – результат "ноль". Нападение в исполкоме на моего зама Елену Молошную – результат "ноль". Захват титушками здания мэрии – результат "ноль". Поджог автомобиля начальника управления торговли Руслана Мороза – результат "ноль". Поджог коммунального автоманипулятора, сносившего незаконные МАФы – результат "ноль".



"Ноль" реакции полиции на запрет исполкома парковаться на пешеходной зоне на Набережной, "ноль" реакции на оборзевших бандитов, ездящих по городу и громящих технику коммунальщиков.



Ноль, ноль, ноль.



Зато в прошлом году патрульная полиция получила из местного бюджета – 5 миллионов субвенции, национальная полиция – 8 миллионов. Через день "слуги закона" клянчат у меня деньги, автобусы, квартиры, комнаты в общежитии.



Знаете что? Крутитесь на стороне, позорники. Дырку вам теперь от бублика. Пока не найдёте тех, кто напал на Артема", – написал Филатов.

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Также долго открытое недовольство центральными властями выражал мэр Львова Андрей Садовый. Он заявлял, что мусорные проблемы города во многом усугубляет позиция руководителей государства, которые не помогают Львову. Но, похоже, ситуация сдвинулась с мертвой точки – премьер Гройсман во время львовского визита пообещал помочь.