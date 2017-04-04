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    В Одессе не смогли демонтировать мемориальную доску Котовскому

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    По информации одесских СМИ работники одного из ЖЭКов попытались демонтировать мемориальную доску Григорию Котовскому в рамках закона о декоммунизации.
    Мемориальная доска Григорию Котовскому
    dumskaya.net

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Одессе коммунальные службы пытались демонтировать мемориальную доску большевистскому командиру, участнику Гражданской войны Григорию Котовскому, которая висит на стене дома №14 по Соборной площади.

    "Рабочие скололи вокруг нее краску и штукатурку, доковырялись до камня, но тщетно: Котовский даже не шелохнулся. Видимо, придется применить перфоратор. Главное, чтобы в результате декоммунизации не рухнул дом.(…) Жильцы дома заставили их прекратить работы, пока не случилось беды", — сообщает Думская.

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    В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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