"Укрзализныця" в рамках декоммунизации переименовала ряд станций

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" в рамках декоммунизации переименовала семь станций Приднепровской железной дороги, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Укрзализныця" приняла решение о переименовании ряда станций Приднепровской железной дороги", — говорится в сообщении.

Новое название теперь будут носить станции Баглий (новое название — Запорожье-Каменское), Брагиновка (новое название — Петропавловка), Железняково (Эрастивка), Елизарово (Рясна), Днепродзержинск (новое название — Каменское), Днепродзержинск-Левобережный (Каменское-Левобережное), Днепродзержинск-Пассажирский (новое название — Каменское-Пассажирское).

Эти изменения уже вносятся в расписание движения пассажирских поездов.

"Просим пассажиров и клиентов железной дороги быть внимательными, заранее обратить внимание на произошедшие изменения", — отметили в компании.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.