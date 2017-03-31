Завод Порошенко "Ленинская кузница" решили декоммунизировать

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Акционеры судостроительного завода "Ленинская кузница" решили переименовать предприятие в "Завод "Кузница на Рыбальском" и сменить форму собственности с публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО), говорится в сообщении предприятия, передают "Українські Новини".

Соответствующие решения были приняты акционерами предприятия на общем собрании 30 марта.

Напомним, "Ленинская кузница" является публичным акционерным обществом и специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

49% акций предприятия опосредованно владеет Петр Порошенко (через ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал"), еще 49% акций опосредованно контролируется Игорем Кононенко (через ЗНКИФ "Вик").

Напомним, "Укрзализныця" в рамках декоммунизации переименовала семь станций Приднепровской железной дороги.