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    Общество

    Завод Порошенко "Ленинская кузница" решили декоммунизировать

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    "Ленинская кузница" является публичным акционерным обществом и специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов.
    Завод Ленинская кузница
    yarejka.livejournal.com

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Акционеры судостроительного завода "Ленинская кузница" решили переименовать предприятие в "Завод "Кузница на Рыбальском" и сменить форму собственности с публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО), говорится в сообщении предприятия, передают "Українські Новини".

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    Соответствующие решения были приняты акционерами предприятия на общем собрании 30 марта.

    Напомним, "Ленинская кузница" является публичным акционерным обществом и специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

    49% акций предприятия опосредованно владеет Петр Порошенко (через ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал"), еще 49% акций опосредованно контролируется Игорем Кононенко (через ЗНКИФ "Вик").

    Напомним, "Укрзализныця" в рамках декоммунизации переименовала семь станций Приднепровской железной дороги.

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