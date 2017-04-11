Проспекту Победы в Киеве вернут историческое название

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Проспект Победы в Киеве намерены переименовать в Брест-Литовский. Соответствующий проект решения был опубликован на сайте Киевсовета.

"Переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект", — говорится в решении горсовета, датированном 6 апреля.

В документе также говорится, что цель принятия решения — возвращение исторического названия проспекту.

kmr.gov.ua Итоги общественного обсуждения переименования проспекта Победы в Киеве

В настоящее время документ находится на рассмотрении двух комиссий.

Ранее в Киеве переименовали "Киевский муниципальный академический театр кукол" и "Экспериментальную мастерскую "Театр марионеток".