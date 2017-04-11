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    Киев

    Проспекту Победы в Киеве вернут историческое название

    (обновлено: )8204
    Решение Киевского горсовета датировано 6 апреля. В настоящее время документ находится на рассмотрении двух комиссий. Его цель - вернуть проспекту историческое название.
    Проспект Победы в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Проспект Победы в Киеве намерены переименовать в Брест-Литовский. Соответствующий проект решения был опубликован на сайте Киевсовета. 

    "Переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект", — говорится в решении горсовета, датированном 6 апреля.

    В документе также говорится, что цель принятия решения — возвращение исторического названия проспекту.

    kmr.gov.ua
    Итоги общественного обсуждения переименования проспекта Победы в Киеве

    В настоящее время документ находится на рассмотрении двух комиссий.

    Ранее в Киеве переименовали "Киевский муниципальный академический театр кукол" и "Экспериментальную мастерскую "Театр марионеток". 

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