В Киеве переименовали Театр кукол и Театр марионеток

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Депутаты Киева переименовали "Киевский муниципальный академический театр кукол" и "Экспериментальную мастерскую "Театр марионеток". Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно решению, "Киевский муниципальный академический театр кукол" переименовывается в коммунальное учреждение "Театрально-зрелищное заведение культуры Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра".

"Такое уточнение необходимо в первую очередь для самих киевлян и гостей столицы, ведь возникали неоднократные случаи, когда люди, покупая билеты в кукольный театр, который находится на левом берегу Днепра, приходили на спектакль в кукольный театр в центре города. Чтобы минимизировать такие неудобства, руководство театра обратилось с просьбой в названии уточнить местоположение заведения", — отметили в Киевсовете.

Также переименовали "Экспериментальную мастерскую "Театр марионеток".

"С названия изъято слово "экспериментальный", ведь соответствующий театр создан более 20 лет назад. За это время он доказал, что может работать как полноценное учреждение культуры", — отметила соавтор решения, депутат Киевсовета Анна Старостенко.

Теперь театр будет носить новое название — "Театрально-зрелищное заведение культуры "Творческая мастерская "Театр марионеток".

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