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    Аналитика и комментарии

    Как декоммунизация уродует города, историю и память

    (обновлено: )42
    В народе далеко не все спешат вслед за политиками "менять сознание" и забывать свою историю. Многие понимают: преступления совершались и совершаются отнюдь не только коммунистическими режимами... А вот бесплатной медицины больше не будет.
    Днепропетровск. Архивное фото
    Facebook Валерия Гарагуца

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Процесс украинской декоммунизации далеко не закончен, новые идеи представителей постмайданной власти просто поражают своей оригинальностью, и даже политики из условной "партии войны" начинают говорить о "перегибах" и о "головокружении от успехов".

    Так, мэр Киева Виталий Кличко предложил переименовать проспект Победы (и это в канун праздника 9 мая!). Правда, позднее сказал, что с этим можно подождать, есть и другие проблемы.

    А вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко выступил с идеей декоммунизировать День космонавтики, перенести празднование с 12 апреля (Гагарин-то был советский человек) на другую дату, например, на 19 ноября (полет первого космонавта независимой Украины).

    А что в Европе?

    В целом декоммунизация на Украине далеко не закончена, так как этот процесс не сводится к одним только переименованиям и уничтожением памятников. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве юрист Украинского института национальной памяти (который оппоненты проводимого Киевом курса давно уже саркастически называют "институтом Альцгеймера") Сергей Рябенко.

    Василий Вовк
    Пресс-служба СБУ
    Генерал-майор Вовк о реформировании СБУ

    Украина начала декоммунизацию значительно позднее бывших европейских соцстран, в этом есть и плюсы, и минусы, отметил юрист. Минус, по его словам, заключаются в том, что "проводить декоммунизацию, спустя так много лет после падения коммунистического режима несколько сложнее, чем это было в странах Европы, где это делали, что называется, по горячим следам". А плюс в том, что можно учесть европейский опыт. Его и изучают — на пресс-конференции презентовали аналитический отчет.

    Например, интересен опыт открытия архивов спецслужб. Рябенко отметил, что украинский закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" — максимально либеральный, каждый может получить доступ к документам, написав соответствующее заявление.

    По словам директора архива СБУ Андрея Когута, за два года действия "декоммунизационного пакета" законов динамика обращений исследователей и обычных граждан в архив вросла на 138%.

    "Такие показатели еще раз подтверждают, насколько закон был затребован гражданами, которые имеют право получать информацию о прошлом своих семей и страны", — отметил Когут.

    Не везде все так просто. Как рассказал научный сотрудник Nordost-Institut Дмитрий Мешков, в Германии законодательство таково, что частная информация хорошо защищена — и это затрудняет архивные поиски. А в Венгрии исследователи для работы в архивах должны предоставлять исследовательскую лицензию, список публикаций, детальный план исследования… Надо полагать, для создания таких искусственных препятствий были свои основания.

    Рябенко сообщил, что наиболее полно процесс декоммунизации был осуществлен в Чехии, Польше и в странах Балтии, там он затронул большинство сфер жизни. Лишь некоторые сферы жизни затронуты были в Германии и Албании, а в Беларуси декоммунизация "проводилась формально" и там — "наблюдается определенный откат назад".

    В России, по мнению юриста, в начале 90-х годов прошлого века "была попытка" провести декоммунизацию, но вскоре все процессы свернули. Отметим, это не совсем так: рассекречивание документов в российских архивах продолжалось и в "нулевые" годы.

    Киевский военный лицй им. Ивана Богуна
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суворовским шагом от декоммунизации к деукраинизации

    Цель — изменение сознания

    Итак, дело не сводится к переименованием, крушению монументов и даже к открытию архивов. Так что такое декоммунизация? Юрист института нацпамяти пояснил: "это определенная оценка тоталитарному наследию, тем преступлениям, которые совершались в период существования коммунистических режимов", оценивается это как на уровне государства, так и на уровне гражданского общества.

    "Это определенная просветительская, разъяснительная работа, целью которой должно бы быть изменение сознания для того, чтобы в будущем сделать невозможным возвращение этих тоталитарных режимов", — сказал Рябенко.

    Авторы аналитического отчета сослались на результаты экспертного опроса Центра Разумкова, обнародованного в апреле 2017 года, 69% экспертов полагают, что украинская политика декоммунизации позитивно влияет на формирование общенациональной идентичности украинцев.

    "Гагарина никем не заменить"

    Но то эксперты. А в народе не все так спешат "менять сознание" и забывать свою историю. Многие понимают: преступления совершались отнюдь не только коммунистическими режимами. Более того, "тоталитарного" режима давно нет, а о преступлениях (в том числе — о военных преступлениях) каждый день можно прочитать просто в ленте текущих новостей. А жизнь с каждым годом все труднее, 90% украинцев живут в бедности, и бесплатного образования, бесплатной медицины больше не будет, возможно, никогда… Поэтому значительная часть населения деятельность декоммунизаторов не одобряет.

    Юрий Кармазин
    karmazin.org.ua
    Декоммунизация права: пиар-акция, ведущая к правовому Чернобылю – Кармазин

    Впрочем, как свидетельствует украинская практика переименования городов, борцы с исторической памятью мнение несогласных просто игнорируют.

    Но последние декоммунизаторские инициативы вызвали шквал возражений не только у простых граждан. Так, первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк выступил против переноса празднования Дня космонавтики с 12 апреля, заявив, что "Гагарина никем не заменить" и что "действительно 12 апреля началась новая эра в истории человечества".

    А лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко неожиданно заявил, что в процессе декоммунизации "есть перегибы" и — он даже вспомнил о названии известной статьи Сталина — "головокружение от успехов".

    По словам политика, не следует отказываться от Дня космонавтики, от праздников 1 мая, 8 марта и от Дня Победы.

    "Десять миллионов отдали свою жизнь для того, чтобы победить Гитлера и коричневую чуму. Сегодня тех наших ветеранов остались единицы. Представьте себе, как людям, которые защищали нашу родную землю, которые ранены, в которых осколки сидят по сегодняшний день… сегодня им говорят, что вы никто, звать вас никак, и вы вообще, то, что побороли Гитлера, может быть, и не нужно было побеждать, пусть бы был Гитлер. Я считаю, что это категорически неправильно", — сказал Ляшко в эфире канала 112 Украина.

    Напомним, с мая 2015 года на Украине действует "декоммунизационный" пакет законов, запрещающий пропаганду советской символики. Этими законами предусмотрено, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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