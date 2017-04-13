Как декоммунизация уродует города, историю и память

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Процесс украинской декоммунизации далеко не закончен, новые идеи представителей постмайданной власти просто поражают своей оригинальностью, и даже политики из условной "партии войны" начинают говорить о "перегибах" и о "головокружении от успехов".

Так, мэр Киева Виталий Кличко предложил переименовать проспект Победы (и это в канун праздника 9 мая!). Правда, позднее сказал, что с этим можно подождать, есть и другие проблемы.

А вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко выступил с идеей декоммунизировать День космонавтики, перенести празднование с 12 апреля (Гагарин-то был советский человек) на другую дату, например, на 19 ноября (полет первого космонавта независимой Украины).

А что в Европе?

В целом декоммунизация на Украине далеко не закончена, так как этот процесс не сводится к одним только переименованиям и уничтожением памятников. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве юрист Украинского института национальной памяти (который оппоненты проводимого Киевом курса давно уже саркастически называют "институтом Альцгеймера") Сергей Рябенко.

Украина начала декоммунизацию значительно позднее бывших европейских соцстран, в этом есть и плюсы, и минусы, отметил юрист. Минус, по его словам, заключаются в том, что "проводить декоммунизацию, спустя так много лет после падения коммунистического режима несколько сложнее, чем это было в странах Европы, где это делали, что называется, по горячим следам". А плюс в том, что можно учесть европейский опыт. Его и изучают — на пресс-конференции презентовали аналитический отчет.

Например, интересен опыт открытия архивов спецслужб. Рябенко отметил, что украинский закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" — максимально либеральный, каждый может получить доступ к документам, написав соответствующее заявление.

По словам директора архива СБУ Андрея Когута, за два года действия "декоммунизационного пакета" законов динамика обращений исследователей и обычных граждан в архив вросла на 138%.

"Такие показатели еще раз подтверждают, насколько закон был затребован гражданами, которые имеют право получать информацию о прошлом своих семей и страны", — отметил Когут.

Не везде все так просто. Как рассказал научный сотрудник Nordost-Institut Дмитрий Мешков, в Германии законодательство таково, что частная информация хорошо защищена — и это затрудняет архивные поиски. А в Венгрии исследователи для работы в архивах должны предоставлять исследовательскую лицензию, список публикаций, детальный план исследования… Надо полагать, для создания таких искусственных препятствий были свои основания.

Рябенко сообщил, что наиболее полно процесс декоммунизации был осуществлен в Чехии, Польше и в странах Балтии, там он затронул большинство сфер жизни. Лишь некоторые сферы жизни затронуты были в Германии и Албании, а в Беларуси декоммунизация "проводилась формально" и там — "наблюдается определенный откат назад".

В России, по мнению юриста, в начале 90-х годов прошлого века "была попытка" провести декоммунизацию, но вскоре все процессы свернули. Отметим, это не совсем так: рассекречивание документов в российских архивах продолжалось и в "нулевые" годы.

Цель — изменение сознания

Итак, дело не сводится к переименованием, крушению монументов и даже к открытию архивов. Так что такое декоммунизация? Юрист института нацпамяти пояснил: "это определенная оценка тоталитарному наследию, тем преступлениям, которые совершались в период существования коммунистических режимов", оценивается это как на уровне государства, так и на уровне гражданского общества.

"Это определенная просветительская, разъяснительная работа, целью которой должно бы быть изменение сознания для того, чтобы в будущем сделать невозможным возвращение этих тоталитарных режимов", — сказал Рябенко.

Авторы аналитического отчета сослались на результаты экспертного опроса Центра Разумкова, обнародованного в апреле 2017 года, 69% экспертов полагают, что украинская политика декоммунизации позитивно влияет на формирование общенациональной идентичности украинцев.

"Гагарина никем не заменить"

Но то эксперты. А в народе не все так спешат "менять сознание" и забывать свою историю. Многие понимают: преступления совершались отнюдь не только коммунистическими режимами. Более того, "тоталитарного" режима давно нет, а о преступлениях (в том числе — о военных преступлениях) каждый день можно прочитать просто в ленте текущих новостей. А жизнь с каждым годом все труднее, 90% украинцев живут в бедности, и бесплатного образования, бесплатной медицины больше не будет, возможно, никогда… Поэтому значительная часть населения деятельность декоммунизаторов не одобряет.

Впрочем, как свидетельствует украинская практика переименования городов, борцы с исторической памятью мнение несогласных просто игнорируют.

Но последние декоммунизаторские инициативы вызвали шквал возражений не только у простых граждан. Так, первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк выступил против переноса празднования Дня космонавтики с 12 апреля, заявив, что "Гагарина никем не заменить" и что "действительно 12 апреля началась новая эра в истории человечества".

А лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко неожиданно заявил, что в процессе декоммунизации "есть перегибы" и — он даже вспомнил о названии известной статьи Сталина — "головокружение от успехов".

По словам политика, не следует отказываться от Дня космонавтики, от праздников 1 мая, 8 марта и от Дня Победы.

"Десять миллионов отдали свою жизнь для того, чтобы победить Гитлера и коричневую чуму. Сегодня тех наших ветеранов остались единицы. Представьте себе, как людям, которые защищали нашу родную землю, которые ранены, в которых осколки сидят по сегодняшний день… сегодня им говорят, что вы никто, звать вас никак, и вы вообще, то, что побороли Гитлера, может быть, и не нужно было побеждать, пусть бы был Гитлер. Я считаю, что это категорически неправильно", — сказал Ляшко в эфире канала 112 Украина.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует "декоммунизационный" пакет законов, запрещающий пропаганду советской символики. Этими законами предусмотрено, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.