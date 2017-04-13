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    Каденюк выступил против декоммунизации Дня космонавтики

    (обновлено: )30971
    По словам первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, властям не стоит привязываться к его полетам в космос, а День космонавтики оставить 12 апреля.
    Леонид Каденюк
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк выступил против переноса празднования Дня космонавтики с 12 апреля. 

    "Гагарина никем не заменить. Это действительно 12 апреля началась новая эра в истории человечества. Это всемирный праздник. И то, что полетел Юрий Гагарин, это советский человек, но это впервые в истории человечества и от этого никуда не деться", — цитирует "112 Украина" Каденюка.

    Каденюк также отметил, что не стоит привязываться к его полетам в космос.

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    Накануне вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на заседании Кабинета министров заявил, что в Украине необходимо перенести День космонавтики с 12 апреля на другую дату – например, на 19 ноября, чем вызвал немалый резонанс в обществе.

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