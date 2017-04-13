Декоммунизация права: пиар-акция, ведущая к правовому Чернобылю – Кармазин

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Минюст хочет отменить все нормативные акты советской эпохи. Об этом заявил министр Павел Петренко на заседании правительства в среду.

Он сообщил, что соответствующий законопроект уже в ближайшее время направят в парламент. Министр отметил, что рассчитывает на принятие документа в мае текущего года.

Тему оставшихся нормативных актов советской эпохи в Украине прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный юрист Украины Юрий Кармазин.

(публикуется на языке оригинала)

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Скільки нормативно-правових актів радянської доби ще лишилося?

– Це надзвичайно загрозлива для суспільства піар-акція. Таких актів існує приблизно 500.

Внаслідок нерозумності уряду Володимира Гройсмана і абсолютної безтолковості ВРУ з 31 березня у нас нелегітимний Верховний суд та всі вищі суди, оскільки термін дії перехідних положень при прийнятті змін до Конституції закінчився. З цього правового положення вони навіть не шукають вихід, а знову відправляють зараз ВРУ у відпустку на місяць.

Тобто вони шукають новий піар і це загрожує правовим Чорнобилем. У нас діє Житловий кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення та Трудовий кодекс тих часів. Також у нас є й такі закони про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні.

Ще є дуже багато законів, які були прийняті ще в ті часи, але які треба було кодифікувати зараз. За ці роки треба було прийняти максимум 40 кодексів і поставити крапку. Але мізків не вистачає, а цирк весь час відбувається, щоб привернути увагу.

Я категорично ставлюсь до такого підходу. Це призвело до того, що у нас сьогодні нелегітимні органи судової влади. Вони суперечать Конституції. При цьому всі мовчать.

Багато кодексів і законів втратять чинність, а з іншого боку, якщо нічого не робити, все залишиться на місцях.

– Краще нічого не робити, ніж робити, як вони. Якби була моя воля, я б поскасовував всю ту дурницю, яку вони зараз понаприймали. Інститут права і суспільства робив експертизу.

Ми направили свої заключення про неконституційність багатьох положень закону про КСУ, який розглядався в вівторок, коли було 910 поправок. Дуже добре, що його не прийняли, бо це б викликало ще більше напруження в суспільстві.

Додуматися поставити зарплати в 240 тисяч гривень, чи пенсії в 200 тисяч гривень — це навіть не маразм. Вони просто не розуміють, що відбувається внизу, коли знищені фельдшерські пункти на утримання яких на місяць йде всього чотири-п'ять тисяч гривень.

Вони знищуються у зв'язку з тим, що немає коштів. І в той же час вони збираються одного суддю фінансувати на 240 тисяч гривень. Отакий маразм спокійно обговорюється сьогодні в ВРУ.

Слава Богу, що вони завалили цей закон. Головне юридичне управління, і те видало на 18 сторінках зауваження по 37 позиціях, які суперечать Конституції чи іншим чинним законам. Все, що вони розробляють краще не приймати.

Те, що називається реформами та життям по-новому обійшлося українцям в п'ять разів зменшення їхнії гаманців. Краще жити по-людськи і по людським підзаконним актам, а не по-новому під виглядом реформ, які повертають нас до печерного віку.

До так званих реформ ми були на сотому з зайвим місці по боротьбі з корупцією, зараз ми на першому місці і нам соромно спілкуватися з колегами з Європи та Америки. Нам важко пояснити, що наш уряд, адміністрація президента та парламент найбільш корумповані. А ті, по кому давали згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, сьогодні нас вчать з парламентської трибуни як треба боротися з корупцією.

Після того, як нам оголосили, що у нас перше місце в міжнародній організації по корупції, весь уряд, керівництво Ради, президент та його адміністрація мають піти у відставку. Бо це позорище.

Ранее политический аналитик Андрей Никифоров в эфире "ГС" заявил, что декоммунизация направлена на то, чтобы отвлечь внимание от более насущных негативных процессов в экономической жизни страны.