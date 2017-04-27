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    Культура

    Ответ на декоммунизацию. Художники в Киеве устроили перформанс у памятника Щорса

    (обновлено: )19450
    Художники, устроившие перформанс, отмечают, что снос памятника Щорсу в центре Киева неоднозначно воспринимают сами жители города.
    Перформанс у памятника Щорсу в Киеве
    mitec.ua

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Киеве художники совершили перформанс у памятника Щорса, показывая, что недостаточно, по их мнению, просто заменить одну историческую личность на другую.

    Художники сообщили, что своим перформансом хотели показать "противоречия и продемонстрировать парадоксальность и невозможность простой замены персоналий для конструирования нового исторического нарратива", сообщает mitec.ua. 

    mitec.ua
    Перформанс у памятника Щорсу в Киеве
    mitec.ua
    Перформанс у памятника Щорсу в Киеве

    "В ночь на 26 апреля на четыре сине-желтые стороны куба, которые сейчас окружают статую Щорса, были растянуты баннеры с распечатки памятников Симону Петлюре, гетману Скоропадскому, графу Бобринскому и Нестору Махно. Эти изображения созданы с помощью фотомонтажа из уже существующих памятников, мемориальных досок и документальных портретных фотографий", — рассказали авторы перформанса.

    Баннеры продержались до утра, пока их не демонтировала Национальная полиция.

    Ранее активисты активисты ОУН объявили о своем намерении снести конную фигуру на бульваре Шевченко. Это решение поддержал "Правый Сектор". В то же время большая часть киевской общественности высказалась против уничтожению памятника, который в 2009 году был признан культурным наследием национального значения и поэтому не подпадает под закон о декоммунизации. 

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