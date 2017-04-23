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    Клуб обозревателей

    Декоммунизация, совесть и здравый смысл. При чем здесь Ватутин?

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    На металлолом. Украина против советских памятников (680)

    (обновлено: )493173
    Осквернение памятников – это чудовищно. Больно и живым, и мертвым героям. И в конечном итоге подобное бесстыдство смертельно для всей Украины.
    Нацкорпус у памятника Ватутину в Киеве
    "Нацкорпус", facebook

    Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

    Они сделали это. Они вновь сделали это. Пришли и осквернили памятник. Очередной. На этот раз досталось генералу Ватутину.

    В центре Киева. При входе в Мариинский парк со стороны улицы. Там всегда много людей, но они не остановили варваров-радикалов, что сотворили очередное безумие средь белого дня. Хотя белого ли, когда творятся вот такие, черные, дела?

    Нам опять скажут, что это нормально, что тому есть причины – и, в общем, навешают украинской лапши. Ее стало слишком много. Но даже если оставить за скобками отношение к генералу Ватутину, то подобное для цивилизованной страны в принципе недопустимо. Подобное дискредитирует и позорит. Хотя, казалось бы, куда дальше, когда и так столько позора?

    Днепропетровск. Архивное фото
    Facebook Валерия Гарагуца
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    Мне больно от того, что это происходит в центре просвещенного европейского города. Киев действительно один из культурно-просветительских и религиозных центров Европы. И хочется верить, что подобным мракобесием на памятнике Ватутину занимались не киевляне. Но кто?

    Кто все эти люди, что снова и снова позорят всю Украину? Кто эти люди, что беснуются в вандалистических припадках? А главное – кто их вырастил и дал добро? Мы знаем ответы. Но нам снова скажут, что в Украине фашизма, нацизма нет. А они вот – во всей своей густой черноте.

    Пресекается подобное элементарно. Есть фото, есть видео, есть милиция. Радикалы – те, кто это устроил, – разыскиваются, им выдвигаются соответствующие обвинения. Это так просто, если бы не подкормка радикалов правоохранительными органами. Прекрасная спайка, не правда ли? Радикалы, которые, похоже, действует с согласия или с науськивания милиции. Как в Одессе, например.

    Я сказал, "если оставить за скобками отношение к генералу Ватутину", но можно ли сделать это? Можно ли говорить так о человеке, совершившем столь много для освобождения Киева? Я не идеализирую, памятуя о разных страницах в "красной истории" Украины, но что может быть страшнее нацистской чумы? И чего было больше в поступках Ватутина – блага или зла? Конечно, блага.

    И это удар не просто по человеку, но акция против подвига сотен тысяч советских людей, солдат, освобождавших и защищавших Киев. Жуткая агрессия против святого дела – того, чему поклониться надо, а его смешивают с красно-черной грязью. Какая мерзость!

    Вам не нравятся эти герои, вы плюете на их могилы, но кого вы избрали вместо них? Мы видим. Людей, которые для всего мира – того цивилизованного мира, который вы так любите поминать, – являются преступниками, убийцами и садистами. Людей, чьи имена в приличном обществе произнести стыдно. И после этого вы пишете "палач"?

    Я уверен в том, что страна создается героями – прошлыми и настоящими. Они формируют ее. Развивают или, наоборот, приговаривают. И когда в современной Украине героями делают личностей вроде Бандеры или Шухевича, то тем самым уничтожают не "русский мир", не Россию, а самих себя, украинцев. Ведь более одиозных людей, чем бандеровские "герои", трудно представить.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Конь без ноги, Ленин без головы. От декоммунизации до скандала один шаг

    Начинали с памятника Ленину. Я помню этот день в декабре 2013 года. Принялись за Ленина по всем украинским городам, после перешли к коммунистическим лидерам, и вот теперь – к военным, к генералам. А дальше новые украинские варвары займутся рядовыми. Можете быть уверены в этом. Займутся людьми, защищавшими Родину. Они назовут всех их предателями, палачами. Простых людей, но истинных героев.

    А когда они сбросят и их, они испытают еще больший голод. Да, им будет мало Шухевича и Бандеры, они вспомнят всех палачей поименно – и тогда вы увидите, что может быть не просто пустота, а чудовищный хаос. Тогда дети буду повторять имена убийц и палачей. Детей привьют и приговорят смертью. Потому что сейчас вы молчите.

    Речь не только о мертвых, но и о живых. Об истинных героях, которые еще здесь, с нами. Их жизни в буквальном смысле угрожает опасность. Ведь нацистам-варварам мало осквернить памятники – они покушаются и на живых. Раньше подобное случалось во Львове или Ивано-Франковске, но ведь совсем недавно произошло и в Киеве. Уверен, агрессия против ветеранов – прямая агрессия – станет катастрофической 9 мая. Мы увидим еще большее беснование, но нам вновь скажут, что "фашизма нет, нацизма нет". Как нет, наверное, и страны.

    А настоящие герои смотрят сегодня с небес и все больше отдаляются от тех, за кого отдали жизни свои. Они не хотят быть героями такой Украины.

    Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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