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    МИД РФ возмущен попыткой осквернения памятника Ватутину в Киеве

    (обновлено: )19821
    В российском внешнеполитическом ведомстве резко отреагировали на акцию активистов "Национального корпуса" у памятника генералу Ватутину в Киеве.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Москва возмущена попыткой осквернения в Киеве памятника генералу Николаю Ватутину, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

    Днепропетровск. Архивное фото
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    В распространенном в четверг сообщении МИД РФ говорится, что 19 апреля "группа национал-радикалов из так называемого украинского Национального корпуса попыталась осквернить памятник Ватутину, установленный на его могиле в центре Киева".

    "Вызывает особое возмущение, что подобная акция произошла в канун Дня Победы. Уверены, что, несмотря на все потуги нынешнего режима, 9 Мая остается великим праздником и для миллионов жителей Украины. Призываем украинские власти предпринять необходимые меры по недопущению осквернения памяти тех, кто спасал мир от коричневой чумы", — подчеркивает российское министерство.

    Ранее представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", провели акцию у памятника генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева. Активисты повесили на памятник табличку с надписью "Палач, уничтоженный украинскими националистами".

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