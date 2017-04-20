МИД РФ возмущен попыткой осквернения памятника Ватутину в Киеве

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Москва возмущена попыткой осквернения в Киеве памятника генералу Николаю Ватутину, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

В распространенном в четверг сообщении МИД РФ говорится, что 19 апреля "группа национал-радикалов из так называемого украинского Национального корпуса попыталась осквернить памятник Ватутину, установленный на его могиле в центре Киева".

"Вызывает особое возмущение, что подобная акция произошла в канун Дня Победы. Уверены, что, несмотря на все потуги нынешнего режима, 9 Мая остается великим праздником и для миллионов жителей Украины. Призываем украинские власти предпринять необходимые меры по недопущению осквернения памяти тех, кто спасал мир от коричневой чумы", — подчеркивает российское министерство.

Ранее представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", провели акцию у памятника генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева. Активисты повесили на памятник табличку с надписью "Палач, уничтоженный украинскими националистами".