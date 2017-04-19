"Нацкорпус" повесил на памятник Ватутину в Киеве табличку "Палач"

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", провели акцию у памятника генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева.

Активисты повесили на памятник табличку с надписью "Палач, уничтоженный украинскими националистами".

"Несмотря на все беды, причиненные героем Советского Союза украинскому народу, в Киеве и до сих пор стоит его памятник, что является недопустимым, особенно теперь, когда длится война, где агрессором является РФ. "Национальный Корпус" напоминает обществу, что это за человек. Активисты повесили на шею Ватутину табличку с надписью: "Палач, уничтоженный украинскими националистами", чтобы привлечь внимание неравнодушных киевлян к реальной проблеме", — сообщает "Нацкорпус" на своей странице в Facebook.

"Нацкорпус", facebook "Нацкорпус" у памятника Ватутину в Киеве

"Нацкорпус", facebook "Нацкорпус" у памятника Ватутину в Киеве

Представители полиции, которые охраняли порядок во время акции, попытались объяснить активистам целесообразность установленного памятника.

"В столице Украины не должно быть советского духа, ведь мы выстраиваем сильную, свободную и независимую страну, вытесняя отсюда российского оккупанта", — парировали в "Нацкорпусе".

Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

Ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.