В Киеве вандалы облили краской памятник герою СССР

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Киеве вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Кирпоносу.

Об этом сообщил музыкальный продюсер Первого Национального телеканала Влад Багинский на своей странице в Facebook.

"…вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза генерал —полковнику Кирпоносу", — написал Багинский.

Пользователи в Facebook, комментируя пост Багинского, не скрывали своего возмущения и отметили, что памятник находится в "20 метрах от райотдела".

Памятник был установлен еще в 1973 году в сквере по улице Кирпоноса в Шевченковском районе столицы. Кирпонос командовал обороной Киева в 1941 году.

Ранее сообщалось, что в Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим военным в Донбассе, а также повредили мемориальную доску председателю директории УНР Симону Петлюре.