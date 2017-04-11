наверх
11.04.201715:29
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве вандалы облили краской памятник герою СССР

    (обновлено: )8601
    Сообщается, что памятник Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Кирпоносу был установлен еще в 1973 году в сквере по одноименной улице в Шевченковском районе столицы.
    Оскверненный памятник генерал-полковнику Кирпоносу
    Влад Багинский, facebook

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Киеве вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Кирпоносу.

    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Война с памятниками: вандализм и государственная политика

    Об этом сообщил музыкальный продюсер Первого Национального телеканала Влад Багинский на своей странице в Facebook.

    "…вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза генерал —полковнику Кирпоносу", — написал Багинский.

    Пользователи в Facebook, комментируя пост Багинского, не скрывали своего возмущения и отметили, что памятник находится в "20 метрах от райотдела".

    Памятник был установлен еще в 1973 году в сквере по улице Кирпоноса в Шевченковском районе столицы. Кирпонос командовал обороной Киева в 1941 году.

    Ранее сообщалось, что в Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим военным в Донбассе, а также повредили мемориальную доску председателю директории УНР Симону Петлюре.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Российские военные в Сирии. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США