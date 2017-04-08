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    В Полтаве вандалы разбили мемориальные доски погибшим в АТО

    (обновлено: )31962
    Начальник пресс-службы полиции Полтавской области призвал общественные формирования и патриотов организоваться и помочь полиции в обеспечении правопорядка в городе.
    В Полтаве вандалы разбили мемориальные доски погибшим в АТО
    pl.npu.gov.ua

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим военным в Донбассе, а также повредили мемориальную доску председателю директории УНР Симону Петлюре.

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    Об этом сообщает начальник пресс-службы полиции Полтавской области Юрий Сулаев в Facebook.

    "Нашлись шакалы, которые разбили две мемориальных доски героям АТО в разных частях города (Алмазная и Сакко). Также повредили доску Симону Петлюре. Враги украинцев не дремлют", — написал он в субботу.

    Сулаев добавил, что "вчера в Полтаву понаехали лица из разных областей, приехали по приглашению кое-каких полтавцев". "Поэтому полиция просит всех жителей быть бдительными. И сообщать о подозрительных лицах и их поведении", — написал он.

    Также Сулаев призвал общественные формирования и патриотов организоваться и помочь полиции в обеспечении правопорядка в городе.

    pl.npu.gov.ua
    В Полтаве вандалы разбили мемориальные доски погибшим в АТО
    pl.npu.gov.ua
    В Полтаве вандалы разбили мемориальную доску Петлюре

    Напомним, в среду в центре Полтавы прошел митинг жителей города против застройки, в ходе которого произошли столкновения с сотрудниками охранной фирмы, несколько человек были травмированы.

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