Полиция установила всех участников кровавых столкновений в центре Полтавы

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители установили всех участников конфликта, произошедшего вечером 5 апреля в центре Полтавы около арки, сообщает пресс-служба ГУ НП в Полтавской области, со ссылкой на начальника полиции области Олега Беха.

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Как отмечается, идентифицирован человек, который может быть причастным к нанесению ножевых ранений одному из представителей общественности. Расследование находится на личном контроле главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, говорится в сообщении.

МВД уже обратилось к Государственной регуляторной службе Украины с ходатайством согласовать внеплановую проверку соблюдения требований Лицензионных условий осуществления охранной деятельности ООО "Частная охранная фирма "Скорпион — 2016", сотрудники которой принимали участие в конфликте. При наличии оснований лицензия охранного предприятия будет аннулирована.

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"Полиция сделает все от нее зависящее, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности", — заверил Бех.

Он также сказал, что руководством Нацполиции дано отдельное поручение Департаменту защиты экономики и Главному управлению полиции Полтавской области относительно проверки законности принятого депутатами городского совета решения о выделении территории, которая стала предметом конфликта, в пользование одному из местных предпринимателей.

В центре Полтавы в среду протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения между активистами и представителями частной охранной фирмы, в результате которых ранения, в том числе ножевые, получили несколько человек. По факту происшествия начаты пять уголовных производств, задержаны 12 человек.