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    В Полтаве митингующие добились остановки строительства "Газетной арки"

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    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве (16)

    75
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    УНИАН
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    УНИАН
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    УНИАН
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    УНИАН
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    УНИАН
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    УНИАН
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    УНИАН
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    УНИАН

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    Мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что предприниматель-застройщик останавливает строительство в "Газетной арке", где между охранной фирмой и активистами произошли потасовки и были ранены ветераны АТО, выступавшие против застройки. Об этом Мамай сообщил в пятницу на брифинге.

    По словам мэра, хотя предприниматель-застройщик Виктор Степаненко имеет на руках все разрешительные документы на строительство, он с пониманием отнесся к ситуации в городе.

    "К городской власти официально обратился ФЛП Степаненко Виктор Викторович с заявлением о том, что в связи с резонансными событиями он останавливает любые строительные работы в арке жилого дома на Соборности, 27", — заявил мэр Полтавы.

    По его словам, он также зарегистрировал проект решения сессии горсовета о введении моратория на строительство МАФов в Полтаве. Решение примут депутаты на очередной сессии. Мамай также пригласил горожан в сессионный зал горсовета, чтобы полтавчане свободно провели совещание по этому вопросу.

    Смотрите также: Столкновения в Полтаве: активисты с "болгарками" vs охрана с битами

    Вечером в среду в Полтаве мирный протест, в котором принимали участие несколько сотен человек, перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. Активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель. В результате стычки против застройки были ранены три человека. По данным местной полиции, один человек получил ножевое ранение, второй — повреждения головы, третьим оказался патрульный, который получил удары в лицо. Правоохранители задержали восемь наиболее активных человек с обеих сторон.

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