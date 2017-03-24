Война с памятниками: вандализм и государственная политика

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Борьба с историей в постмайданной Украине продолжается. На этой неделе неизвестные повредили памятник Николаю Щорсу в центре Киева: фигура коня лишилась части ноги.

Власти назвали это "актом вандализма", однако сам монумент "приговорили" к демонтажу еще прошлым летом. Тогда памятник защитили киевляне, но было понятно: дни одного из главных символов советского Киева сочтены…

По данным Министерства культуры Украины, памятник Щорсу включен в Госреестр недвижимых памятников Украины в категории национального значения, у него есть охранный номер… Следовательно, памятник не подпадает под действие закона о декоммунизации и демонтажу не подлежит. Но кого это теперь волнует? Его уже пилят на части…

Впрочем, власти уверяют: монумент будет просто перемещен в "Музей тоталитарной пропаганды СССР". Туда же обещают переместить и многие другие демонтированные памятники советской эпохи со всей страны, но сам музей еще не создан.

Узаконенный вандализм

Акты вандализма в отношении памятников советской и "имперской" эпохи в Украине давно уже никого не удивляют. Все знают, что "вандалы" действуют при молчаливой поддержке власти. Началось это, кстати, еще до Майдана. Так, в 2009-м году в Черкассах тайно, под покровом ночи повалили памятник Ленину на центральной площади.

На видео можно наблюдать "зигующих" активистов, поддерживающих снос… Горожан тогда ни о чем не спросили. Городские власти Черкасс (которые и организовали демонтаж) обещали впоследствии восстановить многотонный монумент в другом месте. Но обещания не выполнили.

Можно вспомнить, как бурно спорили по поводу разрушенного группой националистов во время "евромайдана" памятника Ленину в Киеве (скульптор — Сергей Меркуров). Тогда это называли "правовым нигилизмом" и даже уголовное дело завели. Теперь же разрушение "неправильных" монументов введено в "правовое русло".

Ранее в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических деятелей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Позже в институте сообщили, что только в истекшем году было переименовано 25 районов и 987 населенных пунктов, из них 32 города, включая два областных центра.

Конец проекта "Украина"

Что до памятников, то процесс их уничтожения продолжается, ведь снос и демонтаж — дело дорогое и трудоемкое. Так, с техническими трудностями столкнулись "лениноборцы" в Запорожье: несколько раз рвался трос. Но в конце концов — справились.

Как отметила публицист Мирослава Бердник, "…со сносом памятника Ленину в Запорожье подводится символическая черта под проектом "Украина". Можно сказать, что завета Ленина о создании Украины больше нет".

"Правда, остаются еще гидроэлектростанции, фабрики, заводы, театры, дороги, построенные в названные оккупационными советские годы. Да и 90% жилого фонда Украины, по которой прокатился каток Великой Отечественной войны, тоже построены "советскими оккупантами". Но если с домов достаточно сбить советскую символику, то проблема основных производственных фондов еще даст о себе знать", — написала Бердник в своем блоге.

Не везде демонтаж проходил мирно: поначалу оппоненты "евромайдановцев" новой власти пытались протестовать. Так, при сносе памятника Ленину в Харькове в 2014 году пострадали пять человек.

А жители поселка Лиманское Одесской области весной 2016 года сумели отстоять памятник вождю мирового пролетариата, выгнав приехавших демонтировать его бойцов одного из добровольческих батальонов.

Где-то история стирается без большого шума и без громких заявлений. Так, журналист Максим Равреба выяснил, что Памятник Первой конармии на трассе Киев-Львов (Бусский район Львовской области) местные жители практически разобрали на кусочки, чтобы сдать на металлолом.

"Останки" памятника выглядят жутковато, но очень символично (как заметил Дмитрий Корчинский — "что-то от Пикассо"). Вот так под пение гимна, под патриотические кричалки и разбирают на кусочки всю бывшую советскую Украину, не задумываясь, какое будущее готовят себе и своим детям.

Одни пилят памятники, другие "пилят" бюджет

Пока не все советские монументы снесены даже в столице. По словам директора института нацпамяти Владимира Вятровича, в Киеве "до сих пор не демонтировано 11 памятников и 18 памятных знаков".

В частности, это уже упомянутая статуя Николаю Щорсу, скульптурная композиция "Экипажу бронепоезда "Таращанець", бюст Карла Маркса на территории фабрики "Roshen", а также скульптура и мемориальная доска Владимиру Ленину (и еще один бюст Ленина находится на станции метро "Театральная", скрытый драпировкой).

В УИНП также считают необходимым избавиться от барельефов большевистским вождям на станции метро "Вокзальная".

Ранее Вятрович говорил о необходимости демонтировать памятник "Погибшим рабочим завода Арсенал" на Арсенальной площади (установленный в 1923 году). Правда, по информации КГГА, знаменитая пушка в очередь на демонтаж пока не попала. Но это ни о чем не говорит: ведь завтра какие-нибудь активисты могут уничтожить монумент самостоятельно…

Когда закончатся памятники советской эпохи, "борцы" без работы не останутся: за декоммунизацией последует борьба со всем русским. Вот уже сейчас в Киевском военном лицее (бывшем Суворовском училище) готовятся к демонтажу памятника великому полководцу Александру Суворову…

Зачем все это нужно? Отчасти — для отвлечения внимания общества от реальных проблем, считает политолог Андрей Золотарев.

"В Украине разделение труда. Пока мерзавцы "пилят" бюджет, дураки пилят ноги памятникам", — сказал политолог.

По его словам, у постмайданной власти нет никаких достижений и позитивных результатов, поэтому именно "война с памятниками" и с названиями призвана создать иллюзию обещанной "жизни по-новому".

Попутно выполняется и задача "смены идентичности", утверждения новой националистической идеологии, несовместимой с советским интернационализмом.