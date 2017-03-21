Власти прокомментировали повреждение памятника Щорсу в Киеве

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Секретарь постоянной комиссии киевского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Александр Поживанов сообщил, что вандалы повредили памятник начальнику дивизии Красной армии Николаю Щорсу в центре Киева.

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"Варварски повредили памятник Щорсу, который должны были перенести еще год назад. Еще на прошлой неделе обратился в министерство культуры сообщить, какие действия они планируют предпринять, чтобы окончательно перенести памятник национального значения в рамках декоммунизации. Похоже, правоохранители не способны спасти памятники культуры. Бездействие приведет к окончательному уничтожению качественного произведения искусства", — написал Поживанов на своей странице в Facebook.

Ранее очевидцы сообщили, что у памятника Щорсу в Киеве была отпилена нога.