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    Власти прокомментировали повреждение памятника Щорсу в Киеве

    Тема:

    На металлолом. Украина против советских памятников (672)

    (обновлено: )25601
    Александр Поживанов отметил, что "правоохранители не способны спасти памятники культуры, бездействие приведет к окончательному уничтожению качественного произведения искусства".
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Секретарь постоянной комиссии киевского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Александр Поживанов сообщил, что вандалы повредили памятник начальнику дивизии Красной армии Николаю Щорсу в центре Киева.

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    "Варварски повредили памятник Щорсу, который должны были перенести еще год назад. Еще на прошлой неделе обратился в министерство культуры сообщить, какие действия они планируют предпринять, чтобы окончательно перенести памятник национального значения в рамках декоммунизации. Похоже, правоохранители не способны спасти памятники культуры. Бездействие приведет к окончательному уничтожению качественного произведения искусства", — написал Поживанов на своей странице в Facebook.

    Ранее очевидцы сообщили, что у памятника Щорсу в Киеве была отпилена нога.

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