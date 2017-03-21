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    Памятник Щорсу в Киеве: конь "лишился" ноги

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (669)

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    Киевский городской совет намеревался перенести памятник Щорсу в Музей тоталитарной пропаганды СССР еще в прошлом году, демонтаж монумента был запланирован на конец августа.
    Памятник Щорсу на бульваре Шевченко в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Киеве конь, который является частью памятника Щорсу на бульваре Шевченко, лишился части ноги. Об этом сообщил очевидец, опубликовав на странице в Facebook соответствующее фото (см. ниже).

    Facebook Vova Vorotniov
    Памятник Щорсу в Киеве

    Напомним, Киевский городской совет намеревался перенести памятник Щорсу в Музей тоталитарной пропаганды СССР еще в прошлом году. Демонтаж монумента был запланирован на конец августа, однако памятник просто завесили полотнищем цвета флага Украины. 

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    Официальной реакции городской власти по поводу произошедшего пока нет. 

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    Отметим, в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА заявили, что коммунистические памятники, представляющие художественную ценность, сносить не будут. В их число входит памятник Щорсу в Киеве. Ценность памятников определяет специально созданный экспертный совет.

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