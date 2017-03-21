Памятник Щорсу в Киеве: конь "лишился" ноги

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Киеве конь, который является частью памятника Щорсу на бульваре Шевченко, лишился части ноги. Об этом сообщил очевидец, опубликовав на странице в Facebook соответствующее фото (см. ниже).

Facebook Vova Vorotniov Памятник Щорсу в Киеве

Напомним, Киевский городской совет намеревался перенести памятник Щорсу в Музей тоталитарной пропаганды СССР еще в прошлом году. Демонтаж монумента был запланирован на конец августа, однако памятник просто завесили полотнищем цвета флага Украины.

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Официальной реакции городской власти по поводу произошедшего пока нет.

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Отметим, в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА заявили, что коммунистические памятники, представляющие художественную ценность, сносить не будут. В их число входит памятник Щорсу в Киеве. Ценность памятников определяет специально созданный экспертный совет.