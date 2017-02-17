Отчет и планы Вятровича: украинцам окончательно отобьют память

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Отчет главного "десоветизатора", директора украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича о проделанной институтом работе проходил в четверг в Киеве в обстановке, близкой к военной: внутри здания информагентства и у входа было полно охраны, а на улице собрались неизвестные, скрывавшие свои лица под санитарными масками. Как позднее сам Вятрович сообщил на своей странице в Facebook, на него накинулись трое, но были задержаны полицией.

После пресс-конференции недоброжелателей Вятровича у здания уже не было, а вот количество охраны удвоилось (полицейские стояли даже на лестнице). Впрочем, судя по внешнему виду директора УИНП, в результате инцидента он не пострадал.

Читайте также: Скандальный "календарь Вятровича": покушение на праздники и историю

Вятрович отчитался о проделанной за год работе, начав выступление с упоминания о событиях трехлетней давности.

"Все мы прекрасно понимаем, что наша работа стала возможна благодаря победе Майдана", — сказал он.

С этим спорить не приходится, именно три года назад началась на Украине широкомасштабная, поддерживаемая государством борьба с памятью о советском периоде истории и борьба со всем русским или связанным с Россией. Украинский институт национальной памяти (который оппоненты окрестили "институтом беспамятства) в этой борьбе играет важную роль.

Вятрович отметил, что задача института — "сделать все, чтобы Украина никогда не вернулась в страшное тоталитарное прошлое". Он напомнил о главных направлениях работы в прошлом году, среди которых выделяется работа по реализации закона о десоветизации. Ведь советский период истории и есть, в понимании Вятровича и его единомышленников, то самое "страшное тоталитарное прошлое".

Действительно, страшно для нынешней власти, если украинцы будут помнить об общей Победе, об общей со всеми народами СССР истории, о том, что в "страшном" прошлом не было безработицы, а медицина и образование действительно были бесплатными… Такую память надо поскорее стереть, чем УИНП успешно и занимается.

Вятрович отрапортовал: в истекшем году было переименовано 25 районов и 987 населенных пунктов, из них 32 города, включая два областных центра.

Процесс переименований, по словам Вятровича, важен и по той причине, что спровоцировал широкую общественную дискуссию в обществе вокруг украинской истории. Впрочем, как мы помним, дискутировать жителям "осчастливленных" УИНП городов иногда приходилось в судах, доказывая, что и к их мнению надо бы прислушаться.

А в Одессе "дискуссии" по поводу переименований проходили с использованием слезоточивого газа.

Десоветизация идет рука об руку с дерусификацией: под горячую руку "стирателей" памяти попали не только топонимические названия в честь освободителей Украины (улица Шухевича вместо улицы Героев Сталинграда), но и Московский проспект и улица Кутузова... В этом майданная власть вполне последовательна. Сам Вятрович ранее на одной из дискуссий в Вашингтоне заявлял, что целью Майдана была ликвидация тоталитарного наследия Советского Союза и последствий русификации украинского общества, которая, как он уверяет, осуществлялась в советскую эпоху посредством "этнической чистки" украинцев.

Теперь же Вятрович отчитался: в городах и селах по всей Украине переименованы тысячи улиц, демонтировано 2389 памятников "вождям тоталитарного режима", среди них 1320 памятников Ленину.

"Мы можем сказать, что памятников Ленину на уровне районных центров уже нет", — с гордостью сказал Вятрович.

А вот где-нибудь в селах, по его предположению, опасные монументы могут еще оставаться в сохранности.

К уничтожению монументов многие в Украине относятся скептически, подозревая здесь политтехнологию. Как отметил политолог Андрей Золотарев, "пока мерзавцы пилят бюджет, дурачки пилят ноги памятникам".

По его словам, "за отсутствием реальных перемен политики пытаются создать иллюзию "жизни по-новому" за счет таких символических шагов, как война с памятниками".

Планы на будущее у института обширные: Вятрович рассказал, что предстоит создать отраслевой архив, развить сеть региональных представительств, продолжить работу над созданием музея "революции достоинства". Продолжат собирать также видеосвидетельства участников "евромайдана" и участников АТО (в терминологии директора УИНП это — "российско-украинская война").

Особое внимание в УИНП намерены уделять школе. Вятрович с удовлетворением сообщил, что налажено сотрудничество с Минобразованиея Украины, составлены и распространяются среди учителей методические рекомендации, совместно с министерством разработана программа для 10 и 11 классов. Здесь "стиратели" памяти тоже действуют последовательно и настойчиво.

Среди планов — отменить День Победы и отметить на государственном уровне даты, связанные с 75-летием создания Украинской повстанческой армии (УПА). Это может вызвать некоторые не вполне желательные для Киева последствия на международной арене. Если Россия не спешит заступаться за Кутузова и вообще на деятельность УИНП не обращает особого внимания (не до этого пока), то поляки ведут себя по-другому. Так, лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал Украину выбрать либо интеграцию с Западом, либо поддержку традиций УПА. Какой выбор сделает Киев?