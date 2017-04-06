наверх
06.04.201715:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.11
  • USD27.16+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    На Закарпатье вандалы повредили венгерский флаг - Климкин

    (обновлено: )36
    По словам главы внешнеполитического ведомства, инцидент произошел неподалеку Берегово. Когда именно, он не уточнил. Прилагаются усилия, чтобы найти виновных, добавил Павел Климкин.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные повредили государственный флаг Венгрии в Берегово Закарпатской области, сообщил в четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    "С сожалением узнал о повреждении венгерского флага недалеко от Берегово. Решительно осуждаю этот акт вандализма", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    При этом, как добавил глава внешнеполитического ведомства, прилагаются усилия, чтобы найти виновных.

    Читайте также: Война с памятниками: вандализм и государственная политика

    Когда произошел инцидент, Климкин не уточнил.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны. В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью "СС".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Европарламента в Страсбурге.
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Медведчук Виктор
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ
    Ситуация у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
    Теракт в метро Санкт-Петербурга