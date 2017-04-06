На Закарпатье вандалы повредили венгерский флаг - Климкин

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные повредили государственный флаг Венгрии в Берегово Закарпатской области, сообщил в четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"С сожалением узнал о повреждении венгерского флага недалеко от Берегово. Решительно осуждаю этот акт вандализма", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

При этом, как добавил глава внешнеполитического ведомства, прилагаются усилия, чтобы найти виновных.

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Когда произошел инцидент, Климкин не уточнил.

Ранее сообщалось, что во Львовской области вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны. В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью "СС".