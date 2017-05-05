Декоммунизация и внутреннее сопротивление

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Стоп декоммунизация

Не прошло и года после окончания декоммунизации в Украине, как местные власти уже пытаются отменить ее результаты.

В среду, 26 апреля, депутаты Одесского горсовета после обсуждения 49 голосами "за" при 4 "против" отменили принятое годом ранее решение о переименовании 56 улиц города. В частности, старые названия решили вернуть переулку Бабушкина, улицам Бирюкова, Валентины Терешковой, Гончарова, Обнорского, Белинского, Бадаева, Богданова (как не подпадающим под действие декоммунизационного закона), а также на карты вернулся проспект Маршала Жукова.

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Вместе с тем, ул.Карла Либкнехта стала ул. Небесной сотни, а переулок К.Либкнехта – переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков – Староказачьими переулками и т.д.

Свое решение депутаты аргументировали результатами опроса о переименовании улиц, в котором приняли участие около 5000 одесситов. Согласно этим данным, 75% жителей высказались за сохранение названий улиц, которые они носили до мая 2016 года.

"Одесситы очень рады, что это так произошло, потому что в течение того времени, с момента переименования Саакашвили, шли постоянно разговоры, были недовольства у многих людей. И в принципе все шло к тому, что рано или поздно все-таки нужно в этом вопросе разобраться и внести некую ясность и привести названия в соответствие к тем, которые более в городе созвучны и привычны людям. Потому что многие названия, действительно, вызывали вопросы, довольно большие вопросы", — рассказывал спецкор Александр Тарасенко.

Однако подобная инициатива депутатов не у всех вызвала восторженные отклики. Действующий председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил на своей странице в Facebook, что принятое горсоветом решение выглядит как провокация накануне 2 мая.

Директор института Нацпамяти Владимир Вятрович, ответственный за декоммунизацию, расценил решение депутатов как попытку реванша. "Это — настоящий реванш. Речь же не идет о том, чтобы придумать лучшее название топонима, а оставляют топонимы, которые апеллируют к советскому прошлому и удерживают ментальную связь с Россией", - сказал Вятрович в интервью DW.

Уже на следующий день, 27 апреля, Приморский районный суд Одессы отменил решение горсовета как не соответствующее законодательству, а 29 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов принял решение о приостановлении действия решения горсовета о переименовании улиц до прохождения процедуры общественных слушаний.

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Тем временем, прокуратура начала разбирательства по факту переименования ряда улиц в Одессе.

Не только Одесса

За последнее время это уже не первый подобный прецедент. Перед этим в конец января 2017 года власти Харькова отказались переименовать проспект Героев Сталинграда в честь погибшего на Донбассе выпускника Харьковского университета Мирослава Мыслы.

Городской голова Геннадий Кернес заявил, что для переименования нет оснований. Мэр отметил, что к символике коммунистического тоталитарного режима "не отнесены названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины".

Петиция с предложением переименовать проспект Героев Сталинграда в честь Мирослава Мыслы, погибшего в зоне АТО, появилась на сайте горсовета Харькова еще 1 ноября. К 12 января она собрала необходимые 5000 подписей.

В октябре 2016 года в Черкасской области два села, переименованные в рамках декоммунизации, получили прежние названия в связи с массовым недовольством местного населения. Как сообщалось, селу Поминик Маньковского района вернули старое название – Викторовка. Новое название села Поминик, которое село носило еще до советских времен, по мнению местных жителей, звучало некрасиво и вызывало неприятные ассоциации.

Также переименованное в рамках декоммунизации село Чубовка Смелянского района сменило название на Ленское. Против нового названия крестьяне выступили, так как не смогли понять его происхождения.

В сентябре 2016 года киевляне выступили против переименования проспекта Бандеры. Петиция к Киевсовету с требованием присвоить проспекту имени Степана Бандеры нейтральное название набрала необходимые 10 тысяч голосов.

На сайте Киевсовета было зарегистрировано еще несколько петиций против переименования Московского проспекта, однако они не собрали необходимое число голосов.

В то же время в ряде городов и сел обсуждения названий вызвало немало протестов среди жителей.

Долго сопротивлялись жители областных центров – Днепропетровска и Кировограда. Тем не менее на карте Украины остались Днепропетровская и Кировоградская области, переименование которых требует внесение изменений в Конституцию.

Кроме того, в январе 2016 года в Волынской области жители одного из населенных пунктов выразили категорический протест против переименования своего села с названием Жовтневе (Октябрьское). Селяне считают, что в названии нет ничего "коммунистического". Возвращать селу старое название жители категорически не захотели. И немудрено: до Великой Отечественной войны населенный пункт существовал под названием "Могильное".

По материалам из открытых источников интернет