наверх
28.04.201723:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Аваков "аргументированно" поговорил с мэром Одессы о переименовании улиц

    Тема:

    На металлолом. Украина против советских памятников (688)

    (обновлено: )23816
    По словам министра внутренних дел, он и глава Администрации президента Игорь Райнин "аргументированно" поговорили с мэром Одессы Геннадием Трухановым о сканадльном решении Одесского горсовета.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов ветирует скандальное решение городского совета о возвращении ранее "декоммунизированным" улицам прежних названий, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

    Читайте также — Эксперт о переименовании улиц в Одессе: следующий — Киев

    Ранее Одесский горсовет переименовал 56 топонимических объектов, были возвращены названия улицам, переименованным Михаилом Саакашвили, который в 2015–2016 годах занимал должность главы Одесской ОГА. Прокуратура области начала уголовное производство в связи с решением горсовета вернуть советские названия ряду улиц.

    "Провели с И. Райниным встречу с мэром  Одессы. Хорошо, аргументированно поговорили.  Мэр принял решение ветировать одиозное решение Совета", — написал Аваков в своем Twitter

    В пятницу, 28 апреля, Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о возврате прежних названий улицам.

    В мае прошлого года Саакашвили переименовал 51 улицу в рамках закона о декоммунизации. В частности, проспект Маршала Жукова стал проспектом Героев небесной сотни, на месте улицы Валентины Терешковой появилась улица Героев Крут, улица Ярослава Галана стала улицей Романа Шухевича, улица Островского — улицей Мазепы, переулок Правды — Гетманским переулком, а переулок Богданова — переулком Вильгельма Габсбурга.

    Читайте также: Суворовским шагом от декоммунизации к деукраинизации

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен прибывает в свою резиденцию в Париже.
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?