Аваков "аргументированно" поговорил с мэром Одессы о переименовании улиц

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов ветирует скандальное решение городского совета о возвращении ранее "декоммунизированным" улицам прежних названий, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте также — Эксперт о переименовании улиц в Одессе: следующий — Киев

Ранее Одесский горсовет переименовал 56 топонимических объектов, были возвращены названия улицам, переименованным Михаилом Саакашвили, который в 2015–2016 годах занимал должность главы Одесской ОГА. Прокуратура области начала уголовное производство в связи с решением горсовета вернуть советские названия ряду улиц.

"Провели с И. Райниным встречу с мэром Одессы. Хорошо, аргументированно поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение Совета", — написал Аваков в своем Twitter.

Провели с И. Райниным встречу с мером Одессы. Хорошо, аргументированно поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение Совета. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 28 апреля 2017 г.

В пятницу, 28 апреля, Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о возврате прежних названий улицам.

В мае прошлого года Саакашвили переименовал 51 улицу в рамках закона о декоммунизации. В частности, проспект Маршала Жукова стал проспектом Героев небесной сотни, на месте улицы Валентины Терешковой появилась улица Героев Крут, улица Ярослава Галана стала улицей Романа Шухевича, улица Островского — улицей Мазепы, переулок Правды — Гетманским переулком, а переулок Богданова — переулком Вильгельма Габсбурга.

Читайте также: Суворовским шагом от декоммунизации к деукраинизации

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.