По факту избиения охранника Яроша, стрелявшего в таксиста, открыли дело

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КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Полиция Каменского Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту избиения охранника внефракционного народного депутата Дмитрия Яроша во время конфликта с таксистами, возникшего, как считается, из-за русского языка и приветствия "Слава Украине!".

По данным полиции, производство открыли согласно постановлению суда по признакам уголовного правонарушения по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований, уточняет "Радио Свобода".

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На прошлой неделе Заводской районный суд Каменского удовлетворил заявление адвоката Михаила Навроцкого относительно открытия уголовного производства по факту избиения его подзащитного. Адвокат Сергей Погосян настаивает на том, что его подзащитный в ходе инцидента был избит группой таксистов и применил огнестрельное оружие как самооборону. Сейчас Навроцкий находится на лечении в областной клинической больнице, к него, в частности, диагностировали перелом костей черепа, ребер и пальцев рук.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области охранник нардепа, лидера движения "ДІЯ" Дмитрия Яроша прострелил водителю такси ногу. Конфликт, как сообщили в полиции, произошел из-за того, что таксист не ответил Навроцкому и его спутникам на украинском. В конфликт оказались втянут и другие таксисты.

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Позже Дмитрий Ярош заявил, что не собирается оправдывать Навроцкого, но призвал с пониманием отнестись к инциденту.