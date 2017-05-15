наверх
15.05.201721:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша (18+)

    Тема:

    Криминальная Украина: стрельба в Каменском (66)

    26
    В интернете появилось видео момента конфликта со стрельбой в Каменском Днепропетровской области из-за отказа водителя такси ответить на приветствие "Слава Украине!".
    Канал News Box на Youtube

    На видео видно, как таксиста били битой, а также слышны звуки выстрелов. По-видимому, кадры сняты из автомобиля видеорегистратором.

    Читайте также: Пистолет как аргумент. Скандалы со стрельбой с участием правосеков

    Ранее в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия. Одним из фигурантов инцидента был охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша. Видео
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Киев в финальный день Евровидения-2017
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Авдеевский коксохимический завод
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Михаил Погребинский
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко