Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша (18+)

На видео видно, как таксиста били битой, а также слышны звуки выстрелов. По-видимому, кадры сняты из автомобиля видеорегистратором.

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Ранее в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия. Одним из фигурантов инцидента был охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.