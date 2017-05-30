Супер доходное место. В Киеве киллеры убили экс-руководителя "Укрспирта"

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Очередное заказное убийство произошло в столице Украины. Рано утром в Дарницком районе был застрелен четырьмя выстрелами в спину бывший и.о. директора ГП "Укрспирт", а ныне советник директора этого предприятия, Виктор Панков. Все это произошло на глазах у прохожих, которые вызвали полицию и сообщили, что убийца стрелял из автомобиля красного цвета. В городе введен план "Перехват".

Дерзкое убийство

По информации Нацполиции, в 8:16 в дежурную часть поступило сообщение том, что на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля сделал несколько выстрелов в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко.

"Предварительно установлено, что потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину. На месте работают следственно-оперативные группы Дарницкого и Главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают стрелка", – добавили в ведомстве.

Как выяснилось, убитый возглавил ГП "Укрспирт" с декабря 2014 года. Приказ о его назначении подписал министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко. Он пришел на смену Михаилу Лабутину, которого уволили с поста после того, как Государственная фискальная служба сообщила ему подозрение в совершении преступлений по фактам растраты средств ГП "Укрспирт" на сумму 172,5 млн грн. и уклонения от уплаты НДС в сумме 28,2 млн грн — всего злоупотреблений на 200,7 млн грн. Налоговики пытались его задержать, но он сначала слег в больницу, а позже его оттуда "похитили" неизвестные вооруженные лица в камуфляже и увезли в неизвестном направлении. Как стало известно, чиновник воспользовался услугами бойцов из батальона "Айдар".

Как бы то ни было, а 17 декабря Лабутин был уволен с должности. Вместо него назначили Виктора Панкова 1968 года рождения, который был замдиректора и занимался юридическими вопросами. А Лабутин был объявлен в международный розыск 20 января 2015 года. 9 декабря 2016 года суд его заочно арестовал. С января 2017 года Лабутин числится в розыске по линии Интерпол.

Многострадальный "Укрспирт"

В полиции пока не комментируют происшествие, не делятся версиями. Но уже очевидно, что убийство заказное и, по всей видимости, связано с профессиональной деятельностью погибшего.

К тому же, ГП "Укрспирт" уже давно трясет. 29 марта было совершено нападение на заместителя директора госпредприятия Игоря Ильчишина. По словам пострадавшего около 22:28 в Днепровском районе он вместе с 26-летним сыном, который был за рулем Volkswagen Passat, заехал во двор дома и вышел из авто. Из припаркованного рядом BMW выбежали двое мужчин в балаклавах и начали избивать его битами. Злоумышленники повалили потерпевшего на землю, при этом один из нападавших несколько раз выстрелил из пистолета резиновыми пулями. После этого нападавшие повредили Volkswagen чиновника и скрылись на BMW. Замдиректора был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями спины и множественными ссадинами тела. Среди версий причин нападения, которые рассматривают правоохранители — профессиональная деятельность чиновника. Но на след нападавших так и не вышли.

В начале марта рейдеры предприняли попытку захватить ГП "Укрспирт", руководить которым Кабмин в июле 2016 года назначил Олега Дрожжина. Который стал третьим по счету директором после Панкова. К тому же, в конце апреля этого года ГП "Укрспирт" остановило производственные мощности для проведения аудита хозяйственной и финансовой деятельности. Технический аудит, аудит хозяйственной деятельности и баланса остатков на предприятии руководство решило провести впервые за последние несколько лет. К сожалению неизвестно, что за это время успели раскопать финансисты.

ГП "Укрспирт" очень лакомый кусок, который не дает покоя многим из бизнесменов и наших политиков, считает президент Украинского аналитического центра.

"Время от времени появляется масса информации о том, что хотят "отжать" предприятие. Турчинов с Яценюком выступали и предлагали национализировать "Укрспирт", а монополия на рынке спирта — это круто. Все, что сегодня не происходит вокруг "Укрспирта" — это борьба за деньги", — уверен Александр Охрименко.

Когда-то еще при президенте Кучме никакого ГП "Укрспирт" не было, но были "водочные короли". В 90-х многих перестреляли. А потом Кучма сделал ГП "Укрспирт", потому что само производство спирта дешевое, но есть акциз, который приносит прибыль. Вот Кучма всех под одну крышу и согнал. На него!водочные короли" обиделись. Многие разорились, потому что, когда был "левый" спирт, они были крутые, а когда надо было платить по закону, оказалось не так все и хорошо, считает Охрименко.

"А Яценюк и Турчинов начали говорить, что там коррупция, давайте национализировать. Это бред. Никакой национализации, с точки зрении экономики, не нужно. Спирт — супердоходная отрасль. Там очень много руководителей поменялось, но видно борьба за кресло не прекратилась. Я не понимаю, из-за чего эта стрельба началась, так как советник директора ничего не решает, возможно, это какие-то старые дела и долги. Возможно, что причина в аудите, кто-то испугался, что вскроется то, о чем никто не должен знать, но то, что там происходит вечная борьба, это факт", — подчеркивает Александр Охрименко.

В то же время поговаривают, что лакомый кусок в виде ГП "Укрспирт" многим не дает покоя. Сегодня это предприятие возглавляет человек приближенный к главе СНБО. Его поставили по принципу Фукса — не принимать никаких решений, подписывать бумаги, но никуда не лезть. А решают за него и все делают — другие. И не факт, что убитый не попал между молотом и наковальней.