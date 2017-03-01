Черняк: в Украине 60% алкоголя — контрафакт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Народные депутаты предлагают запретить продажу алкоголя ночью по всей Украине. Запрет будет касаться только магазинов, а не кафе и ресторанов.

В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект. Его авторы — а это около 20 депутатов — утверждают, что только лишь заботятся о здоровье нации.

Евгений Черняк, владелец алкогольного холдинга Global Spirits (ТМ "Хортица"), чье состояние в 2016 году оценивалось в 230 миллионов долларов, избегал общения с прессой более трех лет. И именно он в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал текущую ситуацию на рынке алкогольной продукции страны.

О ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ НОЧЬЮ

Как вы относитесь к инициативе ограничить продажу алкоголя ночью по всей стране?

— Благими намерениями выстлана дорога в ад. В последнее время достаточно часто бываю в Америке, и хочу вам сказать, что, например, на теннисном турнире легендарном Miami Open абсолютно спокойно можно выпить алкогольный коктейль в пяти буквально метрах от корта. Или абсолютно спокойно принимается реклама алкогольных напитков на стадионе, на котором в том числе находятся дети и играют спортсмены мирового уровня.

Нужно бороться не с рекламой и запрещать ее, а нужно пропагандировать здоровый образ жизни, что, собственно говоря, в Америке на системном уровне и работает. Поэтому, если производитель хочет отрекламироваться, то место рекламы, время рекламы, публика, которая наблюдает эту рекламу, регламентации не подлежат.

Но если народные избранники действительно заботятся о здоровье людей, то нужно заниматься не популизмом, а решение это оцениваю как абсолютно популистское. То есть количество выпиваемого алкоголя не изменится, а увеличится количество, к сожалению, отравлений.

Всему этому вопросу будет сопутствовать криминал. Потому что мы уже с вами наблюдали запрет азартных игр. Для кого-то секрет, что в каждом городе Украины функционируют подпольные казино? Их в достаточном количестве. И человек, который хочет сыграть, обязательно быстро найдет, где ему это сделать.

Есть правило в бизнесе: "отрицая, предлагай". И я, отрицая абсолютно популистские устремления народных избранников, надеюсь все-таки, что хватит здравого смысла не принимать этот абсолютно вредный для людей, для страны и для бюджета закон, хочу посоветовать им сосредоточиться на пропаганде здорового образа жизни. Например, построить баскетбольные площадки, хоккейные, футбольные поля, теннисные корты и пропагандировать здоровый образ жизни.

Начиная с 2011 года в парламенте регулярно появляются законопроекты о продаже спиртных напитков ночью на всей территории страны. Почему их не принимают, но они появляются снова и снова?

— Я подозреваю, что это некая пиар-технология определенных депутатов, которым нечего предложить своим избирателям, результатов-то работы – ноль.

То есть ни для кого не секрет, что не проведено ни одной реформы в стране, ни для кого не секрет, что вести бизнес стало совершенно невозможно, ни для кого не секрет, что коррупция на всех уровнях зашкаливает. Поэтому нужно придумывать простые и понятные пиар-поводы, чтобы попиариться.

Доходность бюджета или здоровье граждан в этом плане, к сожалению, депутатов не волнуют. Пусть сосредоточатся на том, чтобы выделяли деньги на спорт, пусть сосредоточатся на том, чтобы наших чемпионов сделать национальными героями, пусть сосредоточатся на том, чтобы, кроме обязательных физических занятий, в школе дети ходили еще и увлекались какими-нибудь спортивными секциями.

То есть набор действий в мире есть. Не нужно выдумывать велосипед. Пожалуйста, берите страны, в которых эта проблема регуляторно, в том числе и политически, кстати, решена, копируйте их опыт и делайте то, что вы должны сделать.

О СИТУАЦИИ В "УКРСПИРТЕ"

Ситуацию на рынке алкоголя Украины также прокомментировал временно исполняющий обязанности главы ГП "Укрспирт" Олег Дрожжин.

Недавно "Укрспирт" обнародовал заявление, в котором говорится, что со стороны лоббистов — производителей водки идет травля предприятия, развернулась целенаправленная информационная кампания. Прокомментируйте, что происходит и почему?

Дрожжин: По-перше, звернення колективу – це звернення колективу. Скажімо, всі наші офіційні звернення ми даємо на сайті. По-друге, виробники алкогольної продукції, які мають стабільні фінансові показники, значну маркетингову політику, всі наші давні і надійні клієнти.

Якщо відбуваються якісь зміни на ринку сировини або в законодавстві, ми завжди сідаємо за стіл переговорів і знаходимо спільну мову і розуміння. Є виробники, які заради копійчаної вигоди проводять копійчану лобістську політику. Все одно вони є наші клієнти — і ми повинні правильно працювати.

Чего они хотят?

Дрожжин: Дуже важко сказати, що вони хочуть. Я просто хочу сказати, що ціна найдорожчого спирту з включенням ПДВ в пляшці півлітровій горілки складає сім гривен, а щонайменша роздрібна ціна – 69,63 гривень.

За последнее время "Укрспирт" увеличил объемы выпуска спирта. Как удалось этого достичь?

Дрожжин: Вдалось досягти за рахунок того, що ми ввели гнучку політику ціноутворення, знижок відповідних, які заохочують виробників брати в нас більше спирту. Друге – ми відкрили трохи для себе ринок експортний. Колись він був втрачений Україною, і за останні три роки країна поступово виходить на експорт спиртовмісної продукції.

Якщо в 2015 році експортувалась 241 тисяча далів, то в 2016 році ми вже експортували 317,9, майже 318 далів спирту. Але зараз в мене є свіжі дані, що за два місяці цього року ми вже експортували 78,1 далів спирту. Ми повністю задовольняємо внутрішній ринок України. До речі, це не тільки горілчана, це і медична галузь, це і кондитерська галузь, хімічна галузь і горілчана.

Черняк: Как вы можете объяснить, что производство спирта растет, а производство водки в том году официально упало на 20%? Для кого вы выпускаете спирт?

Дрожжин: Мы спирт не выпускаем. 95% идет нашим водочникам, и поэтому все заявки мы удовлетворяем. Мы за два месяца сделали 25% плана экспорта, а прошлый год отличался от предыдущего еще почти на 50%. Внутри растет производство спирта, в том числе для химической промышленности в Украине. Небольшие относительно объемы по сравнению с водочниками, но растут.

Черняк: Эти 25% увеличившегося экспорта покрывает падение водки на 20% по стране?

Дрожжин: Я не знаю о такой статистике. Официально я видел, что на 11% упала водка по прошлому году. 11% не покрывает, конечно же.

Черняк: Сейчас вы на всю страну заявили, что занимаетесь контрафактным спиртом.

Дрожжин: Ничего подобного. Не надо передергивать. Наш контрафакт невозможно сделать. Вы знаете это прекрасно.

Все предприятия, производящие спирт, принадлежат "Укрспирту"?

— Ні. Це значна помилка. До ДП "Укрспирт" належить 41 підприємство. Це без балансові підприємства, тобто цеха відокремлені. Є ще 41 підприємство. Це юридичні особи, які належать до концерну "Укрспирт". Кожне з них незалежне. Є ще два підприємства, які належать до відомства МОЗ, і одне підприємство, яке належить до відомства Державного управління справами.

Тобто на сьогоднішній день, крім ДП "Укрспирт", існують ще 44 підприємства — юридичні особи. Друга річ — за законом єдиним продавцем цієї продукції може виступати підприємство "Укрспирт". Він виробляє і продає сам, а з іншими підприємствами він працює через договір комісії.

Черняк: Почему интернет забит контрафактной продукцией вашего производства?

Дрожжин: Я думаю, лучше этот вопрос задавать не нам. Мы не производим контрафакта и не производили никогда.

Черняк: Вашего заместителя Недомовного на днях объявили в розыск. Также в бегах у вас находится руководитель службы безопасности Полковников, который курировал продажу контрафактного спирта. Это так или нет?

Дрожжин: Недомовный не объявлен в розыск, и я об этом, честно говоря, не слышал. Во-вторых, вы уже как прокурор выносите приговор Полковникову и остальным. Полковников, например, написал заявление с просьбой уволить по соглашению сторон. Заявление, кстати, он пишет на министерство, потому что министерство назначает и увольняет моих подчиненных, а не я. А Недомовный был на больничном длительное время и взял отпуск за свой счет.

О КОНТРАФАКТНОМ АЛКОГОЛЕ

По словам представителя "Укрспирта", на предприятии не производится контрафакт. Как вы это прокомментируете?

— Правда не бывает удобной, не бывает красивой, поэтому, если делать какие-то заявления, то надо делать их абсолютно честными, правдивыми. А они очень часто шокируют тех людей, которые в вопросе разбираются очень отдаленно.

Я совершенно точно уверен, что человек, который сейчас с нами разговаривал, либо возглавляет эту преступную схему, либо он лузер, который в двух шагах от себя не видит производства огромного количества контрафактного алкоголя.

Государственная монополия на производство спирта нужна для того, чтобы в стране не было другого спирта, кроме качественного. Государственная монополия эту функцию не выполняет, потому что каждый может открыть интернет на своем смартфоне, забить в поисковик "купить контрафактный продукт", и, как минимум, 20-25 предложений будет с доставкой контрафактного алкоголя. Он не берется из воздуха. Скорее всего, не завозят из-за границы.

Это обычная технология – объяснять, что из соседних стран его завозят. Потому что это не выгодно, потому что в стране существуют 70-80 заводов "Укрспирта", 90% из которых простаивают. Потому что они не нужны — но их не продают. То есть мы 10 лет говорим о приватизации "Укрспирта", и 10 лет никто ничего не приватизирует.

Насколько много контрафактного алкоголя в стране?

— По моим подсчетам — как человека, работающего больше 20 лет в рынке — сейчас самая большая доля контрафактного алкоголя, это около 60%. Это огромное количество недоплаченных в бюджет денег. Об этом экспертно заявляют все профессиональные ассоциации, которые объединяют большинство производителей алкоголя.

Последний конфликт наш с "Укрспиртом" как раз и был связан с тем, что эти господа, которые неожиданно заболели, хотели реализовать в части нас преступную схему. Хорошо, что правоохранительные органы достаточно оперативно отреагировали, и эти люди тут же вдруг неожиданно заболели, ушли в отпуска и уволились.

Расскажите подробнее о данной схеме?

— У нас есть заводы, которые делают самый качественный спирт — "Пшеничная слеза". Он востребован в Америке. В Америке, кстати, наши продажи выросли за предыдущий год в 2,5 раза именно потому, что мы предоставляем очень качественный продукт. И нас пытались силовыми методами заставить брать продукцию на других заводах.

Мы сказали, что мы лучше остановимся, но у нас есть заводы, с которыми мы работаем 13-14 лет с момента основания нашего предприятия, и мы с них не уйдем. Принципиально. Если нужно, трудовые коллективы приедут домой к людям, принимающим решение, к этим чиновникам. Потому что лучше остановиться, есть вопрос репутации торговой марки. И я в этом смысле не пойду ни на какие компромиссы. Поэтому мы жестко отстояли свое право.

Кстати, всем рекомендую сейчас прислушиваться к голосу предпринимателей, говорить об этом, говорить громко, если вас где-то пытаются как-то в своих коррупционных интересах обидеть чиновники. В нашем случае это сработало. Насколько я понимаю, все то, что они делали, настолько криминально, что не одно уголовное дело уже должно быть открыто. Но такого воровства, как сейчас, я не видел.

По вашим словам, "Укрспирт" пользуется системой ProZorro только формально, 99% закупок проходят без участия в системе. Как это у них получается?

— Потому что "Укрспирту" нужно закупать сырье по повышенной цене, а через ProZorro это невозможно. Поэтому формально 1% закупают через ProZorro, все остальное закупают по завышенной цене. Это легко проверяемые вещи.

Приходишь в "Укрспирт" и говоришь: я хочу продать пшеницу или кукурузу, и тебе называют схему, по которой это будет продаваться. Если тебе говорят: у нас есть система ProZorrо, официальные торги, то это одно. А если тебе начинают говорить, в какую компанию-посредник тебе нужно обратится и кто с тобой переговорит, то сразу понятно, что это схема. Схема действует с определенных чиновников. Меня это беспокоит, я об этом высказываюсь.

Другие все участники отрасли меня поддерживают. Не у всех хватает смелости высказаться, но если вы в условиях анонимности возьмете комментарии в других участников отрасли, все абсолютно на 100% подтвердят вам мои слова. Мы работаем в 70 странах.

Я вижу модель реализованную, которая есть. Например, классный рынок есть американский. Классный рынок израильский, например, в котором снизили сейчас акцизы — и тут же реализация алкоголя увеличилась и увеличилась реализация в бюджет. А у нас, к сожалению, растет акциз. Это еще одна проблема, но она выходит за рамки сегодняшней передачи.

Я, например, вижу модель страны Молдова, где руководит новоизбранный президент-олигарх, там деформируется рынок мгновенно, как там сложно стало тут же работать. Нам нужно повторять пример Молдовы? Нет. Если у нас есть выбор, давайте повторим пример Израиля, повторим пример США, повторим пример Германии, где тоже есть контрафактный алкоголь. 2-3% есть на любом рынке. Но там точно, на годы расписаны финансовые планы государства. Государство сообщает о своих намерениях. Есть понятные продавцы качественного спирта. Тем не менее, что бы мы не обсуждали, украинская водка ценится в мире.

Поможет ли "Укрспирту" приватизация, и каким образом ее нужно проводить?

— Тут будет некорректно, если я буду давать какие-то советы, потому что я как бизнесмен не удержусь, чтобы не сказать что-то, что выгодно мне. Любые правила игры, которое придумает государство, я буду выполнять. Но если ситуация будет такая же, как сейчас, я в приватизации "Укрспирта" участвовать не буду.

Задумайтесь, что такое для "Укрспирта", если ведущий производитель алкогольных напитков не участвует в приватизации государственной монополии. Это снижение цены. Это абсолютно очевидно. Никто другой из-за границы эту государственную монополию не купит.

Я за наведение порядка, я за то, чтобы приватизация прошла максимально прозрачно, я за то, чтобы могли производить качественный продукт, продавать своим любимым потребителям, я за то, чтобы мы могли экспортировать отсюда во все страны качественный продукт. Я за то, чтобы для всех были равные условия.

Ранее экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что повышение акциза на алкоголь не пополнит украинский бюджет.