Появились кадры с места расстрела экс-главы "Укрспирта"

Во вторник утром полиция Киева сообщила, что в одном из районов города застрелен мужчина; по данным СМИ, это бывший и.о. руководителя госпредприятия "Укрспирт" Виктор Панков.

"Советник руководителя государственного предприятия "Укрспирт", — сказал Чернышев, отвечая на вопрос, кем был убитый. При этом он сказал, что фамилию называть не может.

"Имя погибшего по этическим мотивам я пока что… (не могу разгласить – Ред.)", — сказал Начальник Дарницкого районного управления полиции Киева Сергей Чернышев, слова которого при водит телеканал "112 Украина".

По его словам, полиция связывает убийство с профессиональной деятельностью.

"Одна из основных версий это то, что убийство связано с его профессиональной деятельностью", — добавил он.

Позже член коллегии МВД, депутат Рады Антон Геращенко Антон Геращенко подтвердил, что убитым является Виктор Панков, который ранее дважды занимал пост главы "Укрспирта".

"Полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, начиная от личностных взаимоотношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств. Думаю, что одной из ведущих версий, подлежащих проверке… (версия — ред.) связанная с работой в государственном концерне "Укрспирт", — написал Геращенко в Facebook.