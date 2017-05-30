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    Полиция сообщила детали расстрела мужчины в Киеве

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    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта" (125)

    (обновлено: )330
    По данным правоохранителей, при осмотрела тела киевлянина, 1968 года рождения, судмедэксперт обнаружил четыре ранения. С места чрезвычайного происшествия изъята гильза калибра 9.
    Место расстрела мужчины в Киеве, 30 мая 2017
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители установили личность мужчины, которого утром во вторник расстреляли в Дарницком районе Киева, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в столице.

    "Личность мужчины установлена, это — киевлянин, 1968 г.р. При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения", — сказано в сообщении.

    Оксана Блищик/Facebook
    Место расстрела мужчины в Киеве, 30 мая 2017

    Также отмечается, что с места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9. Проводится опрос свидетелей и очевидцев.

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    Ранее полиция сообщила, что в 8:16 в дежурную часть поступило сообщение от прохожего, который рассказал, что на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля Audi красного цвета сделал несколько выстрелов в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину.

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