Полиция сообщила детали расстрела мужчины в Киеве

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители установили личность мужчины, которого утром во вторник расстреляли в Дарницком районе Киева, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в столице.

"Личность мужчины установлена, это — киевлянин, 1968 г.р. При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения", — сказано в сообщении.

Оксана Блищик/Facebook Место расстрела мужчины в Киеве, 30 мая 2017

Также отмечается, что с места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9. Проводится опрос свидетелей и очевидцев.

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Ранее полиция сообщила, что в 8:16 в дежурную часть поступило сообщение от прохожего, который рассказал, что на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля Audi красного цвета сделал несколько выстрелов в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину.