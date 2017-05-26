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    Убийца мотоциклиста в Киеве сдался полиции

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    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве (109)

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    Подозреваемый в убийстве мотоциклиста в Киеве пришел в полицию. Как отмечается, после проведения следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения ему о подозрении.
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В пятницу в Дарницкое райуправление полиции пришел мужчина, подозреваемый в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве 24 мая, сообщает УНН со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

    Смотрите также: Убийство мотоциклиста в Киеве. Кадры с места ЧП

    После проведения следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения ему о подозрении.

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    Подозреваемый в убийстве мотоциклиста Дмитрий Слепченко

    Напомним, правоохранители подозревают в убийстве вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко.

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