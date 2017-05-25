Убийство мотоциклиста в Киева. Кадры с места ЧП

Вечером в среду на Харьковском шоссе в Киеве расстреляли мотоциклиста, в городе объявлен оперативный план "Перехват", сообщила начальник отдела коммуникации столичного глава Нацполиции Оксана Блищики.

Пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался..

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"Предварительно установлено: пострадавший ехал на мотоцикле, и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля. Мужчина получил ранение, проехал несколько метров и упал. На место вызвали врачей, однако пострадавший скончался от полученных ранений", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

По информации Espreso.tv, мотоциклиста застрелили из машины Seat Leon светлого цвета с номером АА5783МЕ. По словам очевидцев, мотоциклист остановился на красный сигнал светофора, вскоре к нему подъехал автомобиль, после чего раздались два хлопка.

По факту убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает стрелка.