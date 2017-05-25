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    Фотоленты

    Убийство мотоциклиста в Киева. Кадры с места ЧП

    Тема:

    Криминальная Украина: стрельба и взрывы гранат (101)

    (обновлено: )12
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Скорая помощь на месте происшествия
    Facebook Оксаны Блищик
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Facebook Киев Оперативный
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Мотоцикл, на котором ехал погибший
    Facebook Киев Оперативный
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Шлем погибшего мотоциклиста
    Facebook dtp.kiev.ua
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Подозреваемый в преступлении
    Facebook Киев Оперативный
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Номера автомобиля, из которого, предположительно, стреляли в мотоциклиста
    Facebook Киев Оперативный

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    Скорая помощь на месте происшествия

     Вечером в среду на Харьковском шоссе в Киеве расстреляли мотоциклиста, в городе объявлен оперативный план "Перехват", сообщила начальник отдела коммуникации столичного глава Нацполиции Оксана Блищики.

    Смертельное ДТП с мотоциклистом в Киеве. Видео
    Канал на Youtube Киев Автомобильный
    Смертельное ДТП на мосту Патона в Киеве. Момент аварии

    Пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался..

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    "Предварительно установлено: пострадавший ехал на мотоцикле, и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля. Мужчина получил ранение, проехал несколько метров и упал. На место вызвали врачей, однако пострадавший скончался от полученных ранений", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

    По информации Espreso.tv, мотоциклиста застрелили из машины Seat Leon светлого цвета с номером АА5783МЕ. По словам очевидцев, мотоциклист остановился на красный сигнал светофора, вскоре к нему подъехал автомобиль, после чего раздались два хлопка.

    По факту убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает стрелка.

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