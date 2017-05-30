наверх
30.05.201709:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве расстреляли мужчину, введен план "Перехват"

    Тема:

    Криминальная Украина: расстрел мужчины в Киеве (122)

    (обновлено: )56301
    Нападение произошло утром во вторник - из иномарки были произведены три выстрела. От полученных ранений мужчина скончался. На месте работает следственно-оперативная группа.
    Место расстрела мужчины в Киеве, 30 мая 2017
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные, которые передвигались на автомобиле Audi, утром во вторник расстреляли мужчину в Дарницком районе Киева, от полученных травм он скончался. По городу объявлен план "Перехват", сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

    "Примерно 40 минут назад (около 8:30 — Ред.), на ул. Гришко, 9, неизвестные из автомобиля #Audi (старой модели) совершили три выстрела в мужчину, от чего последний скончался", — сказано в сообщении. 

    Павел Шеремет. Прощание с журналистом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Удар по МВД. Журналисты переплюнули следователей по делу об убийстве Шеремета

    На месте работает следственно-оперативная группа. 

    В свою очередь пресс-служба Главного управления Нацполиции в столице сообщает, что в Audi красного цвета был один человек.

    "В 8:16 в дежурную часть поступило сообщение от прохожего, который рассказал: на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля Audi сделал несколько выстрелов в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Предварительно установлено, что потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину", — сказано в сообщении.

    Смотрите также: Убийство мотоциклиста в Киеве. Кадры с места ЧП

    Вечером в среду, 24 мая, на Харьковском шоссе в Киеве расстреляли мотоциклиста, в городе был объявлен оперативный план "Перехват". Пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: расстрел мужчины в Киеве
    Певец Иван Дорн. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Поросенок. Архивное фото
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе