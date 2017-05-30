В Киеве расстреляли мужчину, введен план "Перехват"

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные, которые передвигались на автомобиле Audi, утром во вторник расстреляли мужчину в Дарницком районе Киева, от полученных травм он скончался. По городу объявлен план "Перехват", сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Примерно 40 минут назад (около 8:30 — Ред.), на ул. Гришко, 9, неизвестные из автомобиля #Audi (старой модели) совершили три выстрела в мужчину, от чего последний скончался", — сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа.

В свою очередь пресс-служба Главного управления Нацполиции в столице сообщает, что в Audi красного цвета был один человек.

"В 8:16 в дежурную часть поступило сообщение от прохожего, который рассказал: на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля Audi сделал несколько выстрелов в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Предварительно установлено, что потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину", — сказано в сообщении.

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Вечером в среду, 24 мая, на Харьковском шоссе в Киеве расстреляли мотоциклиста, в городе был объявлен оперативный план "Перехват". Пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался.