Расстрел на дороге в Киеве: подозреваемый объяснил, за что убил байкера

КИЕВ, 26 мая — РАИ Новости Украина. Подозреваемый в убийстве мотоциклиста в Киеве Дмитрий Слепченко, который ранее явился с повинной в полицейский участок, подтвердил версию о мотивах совершения преступления.

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Вечером в среду, 24 мая, на Харьковском шоссе в Киеве расстреляли мотоциклиста. В байкера стреляли из машины Seat Leon светлого цвета с номером АА5783МЕ. По данным очевидцев, мотоциклист остановился на красный сигнал светофора, вскоре к нему подъехал автомобиль, после чего раздались два хлопка. В городе был объявлен оперативный план "Перехват". Позже сало известно, что правоохранители подозревают в убийстве вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко.

Подозреваемый объяснил, что расстрелял байкера из-за конфликта на дороге, говорится в сюжете ТСН.

С предполагаемым виновником трагедии уже проводят следственные действия. В ближайшее время подозреваемому в убийстве изберут меру пресечения.

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"Сейчас задержанный подтверждает предыдущую выдвинутую полицией версию, что выстрелы произошли в результате конфликта, возникшего на дороге. Сейчас эта версия проверяется", — рассказал руководитель Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

Также сообщается, что во время преступления Слепченко находился в машине вместе со своей женой.