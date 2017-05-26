наверх
27.05.201700:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Расстрел на дороге в Киеве: подозреваемый объяснил, за что убил байкера

    Тема:

    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве (112)

    (обновлено: )40302
    Подозреваемый, которым оказался вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрий Слепченко, объяснил, что расстрелял байкера из-за конфликта на дороге.
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик

    КИЕВ, 26 мая — РАИ Новости Украина. Подозреваемый в убийстве мотоциклиста в Киеве Дмитрий Слепченко, который ранее явился с повинной в полицейский участок, подтвердил версию о мотивах совершения преступления.

    Читайте также — Протест автовладельцев в Киеве: угрозы уже радикальные — спецкор

    Вечером в среду, 24 мая, на Харьковском шоссе в Киеве расстреляли мотоциклиста. В байкера стреляли из машины Seat Leon светлого цвета с номером АА5783МЕ. По данным очевидцев, мотоциклист остановился на красный сигнал светофора, вскоре к нему подъехал автомобиль, после чего раздались два хлопка. В городе был объявлен оперативный план "Перехват". Позже сало известно, что правоохранители подозревают в убийстве вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко.

    Подозреваемый объяснил, что расстрелял байкера из-за конфликта на дороге, говорится в сюжете ТСН.

    С предполагаемым виновником трагедии уже проводят следственные действия. В ближайшее время подозреваемому в убийстве изберут меру пресечения.

    Читайте также: Ужасы нашего городка. Шокирующий криминал в Киеве в дни Евровидения

    "Сейчас задержанный подтверждает предыдущую выдвинутую полицией версию, что выстрелы произошли в результате конфликта, возникшего на дороге. Сейчас эта версия проверяется", — рассказал руководитель Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев. 

    Также сообщается, что во время преступления Слепченко находился в машине вместе со своей женой. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере