Ужасы нашего городка. Шокирующий криминал в Киеве в дни Евровидения

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Киев захлестывает волна жесткого и труднообъяснимого криминала. Разборки со стрельбой, убийства средь бела дня — давно уже не редкость.

В конце апреля неутешительные для киевлян результаты рейтинга опубликовал Институт общественно-экономических исследований.

Наиболее опасными городами в Украине признаны Запорожье, Кропивницкий и Киев.

Агентство РИА Новости Украина собрала самые резонансные ЧП в столице за последние дни.

Обстрел автобуса

В четверг днем, 4 мая, в Святошинском районе Киева неизвестный обстрелял из пневматического оружия рейсовый автобус №69, который курсирует от метро "Дворец спорта" до ул. Литвиненко-Вольгемут.

Инцидент произошел на перекрестке улицы семьи Сосниных и бульвара Кольцова. Во время стрельбы в автобусе находилось 15 пассажиров, пострадавших нет.

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В результате обстрела в автобусе было побито пять окон. Стрелок скрылся с места происшествия.

Как сообщают в Нацполиции, о происшествии сообщил водитель, который услышал несколько громких хлопков.

"На место выехала следственно-оперативная группа, проводится осмотр места события, собирают доказательства и опрашивают очевидцев. По словам водителя, он услышал хлопки, остановился на автобусной остановке и решил проверить транспортное средство. Заметил повреждения небольших размеров на пяти окнах салона", – сказано в сообщении.

Курение убивает

В Киеве возле метро "Минская" в кафе McDonald's мужчину убили из-за спора о курении в общественном месте.

Инцидент произошел еще 29 апреля. Сообщается, что между двумя молодыми людьми возник конфликт на почве курения в общественном месте. В результате конфликта один молодой человек ударил другого кулаком в область головы.

По предварительному диагнозу врачей смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

С места ЧП преступник скрылся.

"Правоохранители узнали, что к потерпевшему подошел неизвестный и сделал замечание, что тот курил в неположенном месте и ругался с прохожими. Между незнакомцами произошел словесный конфликт, в результате которого разыскиваемый ударил в лицо погибшего, тот упал на асфальт. После этого неизвестный скрылся с места происшествия", — рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "убийство по неосторожности", санкция которой предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

Убийство новорожденного

В четверг, 4 мая, в Киеве задержали женщину, которая родила дома ребенка и выбросила его в мусор.

Как сообщается, 2 мая женщину госпитализировали в больницу. Врачи выяснили, что недавно она родила ребенка, но роженица отказывалась предоставлять информацию о новорожденном.

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Когда правоохранители приехали домой к женщине, то нашли в ведре тело новорожденного мальчика.

По предварительным выводам судмедэкспертизы, женщина преждевременно родила ребенка в домашних условиях. "Выяснилось, что за несколько дней до этого беременная женщина была госпитализирована в больницу. Медики советовали ей остаться на стационарном лечении, однако она отказалась", — сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.

Открыто уголовное производство по статье 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Взрыв на территории учебного центра

Во вторник, 2 мая, в Киеве на территории учебного заведения на проспекте Леся Курбаса произошел взрыв.

Осколками была повреждена стена здания.

"На место немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и сотрудники Святошинского управления полиции. Правоохранители провели осмотр территории и изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось", — говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Жестокое убийство

В четверг утром, 27 апреля, в Киеве на ул. Северной, 30 произошло жестокое убийство: мужчина перерезал женщине горло, после чего протащил свою жертву на матрасе пять этажей.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции увидели, что подозреваемый мужчина сидел на лавочке. Им оказался племянник умершей женщины. 44-летний уроженец Донецкой области приехал к своей родственнице в Киев на несколько дней, чтобы сделать документы. Объяснить мотивы своего поступка мужчина не смог.

По материалам из открытых источников интернет