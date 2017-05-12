Удар по МВД. Журналисты переплюнули следователей по делу об убийстве Шеремета

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Практически весь документальный фильм смонтирован из записей камер видеонаблюдения — в ночь, когда, по данным МВД, под машину, на которой ездил Шеремет, было заложено взрывное устройство, а также утра следующего дня, когда "бомбу" привели в действие.

Фильм содержит кадры, которые не показывали представителям прессы в МВД, но которые могут помочь в расследовании. В ведомстве даже признались, что добытый журналистами материал для них стал открытием. В том числе и люди, возможные свидетели, которые предположительно видели киллеров рядом с машиной, куда прикрепили взрывчатку.

По следу киллеров

Как объясняют сами журналисты, они проделали нелегкую работу по сбору данных с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи дома, где проживал убитый журналист. Благодаря этому, им удалось составить маршрут передвижения предполагаемых киллеров — мужчины и женщины.

Они, по данным полиции, закладывали взрывчатку под днище машины — мужчина отвлекал внимание, а женщина несколько минут "колдовала" у машины. Журналисты нашли путь их отхода. Также нашли кадры следующего дня, на которых мужчина и женщина "вертелись" рядом с перекрестком, где был взорван автомобиль.

Как отметили журналисты, на мужчине была та же приметная куртка, что и накануне ночью.

Главное: создатели фильма разыскали свидетелей, до которых не добралась полиция. И один из них представляет большой интерес. Он припарковал свой автомобиль Skoda рядом с домом Шеремета и сидел в машине в тот момент, когда мимо него к авто гражданской жены Шеремета Алены Притулы проходили предполагаемые киллеры.

Как узнали журналисты, этим человеком был экс-сотрудник СБУ — некто Игорь Устименко. Его разыскали, он несколько раз встретился с журналистами, но ничего внятного им не сказал, кроме того, что "выполнял какой-то частный заказ по охране чьих-то отпрысков". После этого на связь он не выходил.

"Убирая эмоции, многие факты в этом расследовании нас заинтересовали — и мы вызываем на допрос авторов, а также Игоря Устименко", — сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков по результатам совещания следственной группы полиции по этому делу.

Но не только у МВД возник интерес к материалам в этом фильме, а у многих, кто его посмотрел. К примеру, кто предоставил записи с камер видеонаблюдения, кто их хранил долгое время, или же этими записями поделился кто-то добрый из МВД? Почему среди опрошенных 3 тысяч свидетелей, как заявляют в министерстве, не нашли и не допросили экс-сотрудника СБУ и таксиста, высаживающего пассажиров недалеко от авто Притулы?

Как МВД смогло проморгать массу деталей, которые могли бы помочь следствию? Почему не помогло советом и подсказками ФБР, которое привлекали к расследованию на первом этапе? А также, если эти видеоматериалы не были получены журналистами из МВД, почему они не поделились ими со следствием?

Дело — "глухарь"

Бывший заместитель начальника главного следственного управления Григорий Мамка заявил, что все это красноречиво свидетельствует о проведенной реформе в МВД, потому что журналисты проделали работу, которую должны делать следователи и опера.

"Собрать видео с камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах, — это не проблема. Запись, если хорошо попросить, могут переписать любому человеку. Просто полиции надо было работать, а не спать. Думаю, что это последствия грамотно проведенной реформы Хатии Деканоидзе, в результате которой на службе не осталось людей, способных качественно работать. Но при этом Хатия Деканоидзе заявляла, что раскрытие дела Шеремета стало делом ее чести. Но о чести она быстро забыла", — отмечает Мамка.

В то же время, как следователь МВД с многолетним стажем, Мамка считает, что проблема не только в бездействии полиции.

"Одно дело, что полиция не занималась этим делом, как надо. Но и журналисты, это все показавшие, неправы. Они раскрыли данные СБУшника, который может быть как свидетелем, так и потенциальным подозреваемым. Журналисты, если получили информацию о подобном человеке, должны были прежде всего обратиться в полицию, чтобы информацию об этом человеке проверили негласным путем. А теперь его "засветили" и придется гадать, что расскажет он и расскажет ли. Если бы было общее желание раскрыть это преступление, не надо было утаивать информацию", — подчеркивает эксперт.

Если разобраться, журналисты действительно утаили от следствия важную информацию, словно кто-то из конкурентов или недругов главы МВД Авакова специально заказал и провел это расследование, чтобы ударить, да покрепче. В то же время не исключено, что часть записей попали в руки прессы от правоохранителей.

Особой важности в расследовании убийства Шеремета данные с камер видеонаблюдения не представляют, считает Григорий Мамка. Они важны как источник информации.

"Вся информация собирается, анализируется, и принимается решение, что с этим делать, куда дальше двигаться. Информация, собранная в фильме, подходит только для анализа — журналисты проделали автоматическую работу за МВД", — объясняет Григорий Мамка.

Как уверенно заявляет экс-глава следственного управления МВД Украины, если никого из министерства не наказали за провальную реформу, то за такое расследование никого не накажут. Сегодня в МВД отсутствует основной принцип: делай и отвечай. Сегодня в МВД делают и не отвечают.

И главное, в чем уверен Григорий Мамка, качественному расследованию дела по убийству Павла Шеремета даже журналистское расследование не поможет. На данный момент это дело — "глухарь".