наверх
27.05.201721:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве на СТО произошел взрыв: есть пострадавшие

    (обновлено: )18601
    Согласно информации, проводился ремонт газобалонного оборудования, во время которого взорвался баллон с жидким газом. В результате взрыва пострадало 4 человек, 3 из которых были госпитализированы с ожогами.
    В Киеве на СТО произошел взрыв
    Эспрессо

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева в 19:00 в субботу, 27 мая, на территории частной станции технического обслуживания (СТО) произошел взрыв, передает "Эспрессо".

    Скорая помощь возле стадиона Манчестер Арена
    SkyNews
    Взрыв в Манчестере: меры безопасности в мире нужно ужесточать – эксперт

    Читайте также: Поймали-посчитали-отпустили. Топ крупнейших взяток Украины

    "Проводился ремонт газобалонного оборудования, во время которого взорвался баллон с жидким газом", — отмечается в сообщении.

    В результате взрыва пострадало 4 человек, 3 из которых были госпитализированы с ожогами.

    Ранее сообщалось, что в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области неизвестные бросили взрывное устройство во двор частного предпринимателя. В результате взрыва из людей никто не пострадал.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Игорь Гужва о языковых квотах. Видео
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги