В Киеве на СТО произошел взрыв: есть пострадавшие

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева в 19:00 в субботу, 27 мая, на территории частной станции технического обслуживания (СТО) произошел взрыв, передает "Эспрессо".

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"Проводился ремонт газобалонного оборудования, во время которого взорвался баллон с жидким газом", — отмечается в сообщении.

В результате взрыва пострадало 4 человек, 3 из которых были госпитализированы с ожогами.

Ранее сообщалось, что в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области неизвестные бросили взрывное устройство во двор частного предпринимателя. В результате взрыва из людей никто не пострадал.